Олимпиада-2024: Испания выиграла эстафетный марафон в спортивной ходьбе
Испанские атлеты Альваро Мартин и Мария Перес выиграли олимпийские старты в спортивной ходьбе на марафонской дистанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Пиренейцы преодолели 42 км 195 м за 2:50:31 часов. Ближайших преследователей они опередили почти на минуту.
Мартин и Перес финишировали первыми, а дуэт из Эквадора в составе Брайана Даниэля Пинтадо и Гленды Морехон отстал на 51 секунду. Дополнили подиум австралийцы Ридиан Коули и Джемина Монтаг. Они отстали от победителей на 67 секунд.
Цвета Украины на дистанции защищали Иван Банзерук и Людмила Оляновская. Они завершили соревнования на 17-й строчке. Отставание украинского дуэта составило более 11 минут.
Олимпиада-2024, легкая атлетика, марафонская ходьба, эстафета:
- Мартин/Перес (Испания)
- Пинтадо/Морехон (Эквадор) – +0:51
- Коули/Монтаг (Австралия) – +1:07
...17. Банзерук/Оляновская (Украина) – +11:19
К слову, ранее составили анонс медальных соревнований 7 августа на Олимпийских играх.
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