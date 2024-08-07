Олимпиада-2024: Испания выиграла эстафетный марафон в спортивной ходьбе

Испанские атлеты Альваро Мартин и Мария Перес выиграли олимпийские старты в спортивной ходьбе на марафонской дистанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Пиренейцы преодолели 42 км 195 м за 2:50:31 часов. Ближайших преследователей они опередили почти на минуту.

Мартин и Перес финишировали первыми, а дуэт из Эквадора в составе Брайана Даниэля Пинтадо и Гленды Морехон отстал на 51 секунду. Дополнили подиум австралийцы Ридиан Коули и Джемина Монтаг. Они отстали от победителей на 67 секунд.

Цвета Украины на дистанции защищали Иван Банзерук и Людмила Оляновская. Они завершили соревнования на 17-й строчке. Отставание украинского дуэта составило более 11 минут.

Олимпиада-2024, легкая атлетика, марафонская ходьба, эстафета:

Мартин/Перес (Испания) Пинтадо/Морехон (Эквадор) – +0:51 Коули/Монтаг (Австралия) – +1:07

...17. Банзерук/Оляновская (Украина) – +11:19