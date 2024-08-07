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Олимпиада-2024: Испания выиграла эстафетный марафон в спортивной ходьбе

Париж, Среда 07 августа 2024 11:52
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Олимпиада-2024: Испания выиграла эстафетный марафон в спортивной ходьбе Фото: Испанский дуэт оказался самым ловким на 42 км с хвостиком (x.com/WorldAthletics)
Автор: Антон Федорцив

Испанские атлеты Альваро Мартин и Мария Перес выиграли олимпийские старты в спортивной ходьбе на марафонской дистанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Пиренейцы преодолели 42 км 195 м за 2:50:31 часов. Ближайших преследователей они опередили почти на минуту.

Мартин и Перес финишировали первыми, а дуэт из Эквадора в составе Брайана Даниэля Пинтадо и Гленды Морехон отстал на 51 секунду. Дополнили подиум австралийцы Ридиан Коули и Джемина Монтаг. Они отстали от победителей на 67 секунд.

Цвета Украины на дистанции защищали Иван Банзерук и Людмила Оляновская. Они завершили соревнования на 17-й строчке. Отставание украинского дуэта составило более 11 минут.

Олимпиада-2024, легкая атлетика, марафонская ходьба, эстафета:

  1. Мартин/Перес (Испания)
  2. Пинтадо/Морехон (Эквадор) – +0:51
  3. Коули/Монтаг (Австралия) – +1:07

...17. Банзерук/Оляновская (Украина) – +11:19

К слову, ранее составили анонс медальных соревнований 7 августа на Олимпийских играх.

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