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Олимпиада-2024: Дюплантис выиграл прыжки с шестом с новым рекордом

Париж, Понедельник 05 августа 2024 23:52
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Олимпиада-2024: Дюплантис выиграл прыжки с шестом с новым рекордом Фото: Арман Дюплантис заставил забыть о Сергее Бубке (x.com/WorldAthletics)
Автор: Антон Федорцив

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис получил золотую олимпийскую награду в прыжках с шестом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

24-летний скандинав фактически не имел конкурентов в финале. Никто из соперников чемпиона не сумел преодолеть хотя бы отметку в 6 м.

Дюплантис взял и 6.00 м, и 6.10 м с первой попытки. Швед на тот момент уже гарантировал себе "золото" с новым олимпийским рекордом, но решил замахнуться еще и на мировой. Планку подняли до 6.25 м и с третьего раза Дюплантис ее покорил.

Предыдущее достижение – 6.24 м – тоже принадлежало легкоатлету из Швеции. Обладателем же предыдущего олимпийского рекорда (6.03 м) был бразилец Тьяго Браз. Он установил это достижение на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Компанию Дюплантису на подиуме составили американец Сэм Кендрикс и грек Эммануил Каралис. Первый сумел прыгнуть на 5.95 м, а второй покорил высоту 5.90 м. Украинские спортсмены в дисциплине, где когда-то доминировал Сергей Бубка, не выступали.

Олимпиада-2024, прыжки с шестом, мужчины:

  1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6.25 м
  2. Сэм Кендрикс (США) – 5.95 м
  3. Эммануил Каралис (Греция) – 5.90 м

К слову, ранее вспомнили путь Магучих к золотой награде Олимпийских игр.

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