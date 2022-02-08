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Олимпиада 2022: украинский фигурист квалифицировался в произвольную программу

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Пекин, Вторник 08 февраля 2022 10:11
Олимпиада 2022: украинский фигурист квалифицировался в произвольную программу Фото: Иван Шмуратко (Getty Images)
Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх начались соревнования по фигурному катанию среди мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Борьбу за медали начали 29 спортсменов.

В первый день соревнований фигуристам предстояло показать короткую программу. По итогам которой 24 лучших участника квалифицируются в следующий раунд, произвольную программу.

Украинец Иван Шмуратко, пропустивший командные соревнования по положительному тесту на коронавирус, смог принять участие в личных соревнованиях.

Иван продемонстрировал короткую программу под песню Шарля Азнавура "Une vie d'amou". За свое выступление Шмуратко получил 78,11 балла и занял 22 место. Этого хватило для квалификации в произвольную программу.

Лидером после короткой программы является американский фигурист Нейтан Чен. Который за свое выступление получил 113,97 балла и установил новый мировой рекорд.

10 февраля в 3:30 мужчины выполнят произвольную программу.

Напомним, что австрийский горнолыжник завоевал олимпийское "золото" в супергиганте.

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