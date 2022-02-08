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Зимова Олімпіада 2022: український фігурист кваліфікувався до довільної програми

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Пекін, Вівторок 08 лютого 2022 10:11
Зимова Олімпіада 2022: український фігурист кваліфікувався до довільної програми Фото: Іван Шмуратко (Getty Images)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх розпочалися змагання з фігурного катання серед чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Боротьбу за медалі розпочало 29 спортсменів.

В перший день змагань фігуристам треба було показати коротку програму. За підсумками якої 24 кращих учасники кваліфіковуються до наступного раунду, довільної програми.

Українець Іван Шмуратко, який пропустив командні змагання через позитивний тест на коронавірус, зміг взяти участь в особистих змаганнях.

Іван продемонстрував коротку програму під пісню Шарля Азнавура "Une vie d'amou". За свій виступ Шмуратко отримав 78,11 бала та зайняв 22-е місце. Цього вистачило для кваліфікації в довільну програму.

Лідером після короткої програми є, американський фігурист Нейтан Чен. Який за свій виступ отримав 113,97 бала та встановив новий світовий рекорд.

10 лютого о 3:30 чоловіки виконають довільну програму.

Нагадаємо, що австрійський гірськолижник завоював олімпійське "золото" в супергіганті.

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