Олимпиада-2022. Украина завершила соревнования в прыжках с трамплина: результаты

Украинские прыгуны не вошли в топ-30 лучших по итогам первого раунда соревнования в прыжках с трамплина на Олимпиаде-2022. Украина не будет иметь представителей в финале.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на результаты соревнования.

По итогам первого соревновательного дня, украинцам удалось показать лучший результат в истории в прыжках с большого трамплина. Сразу двум украинским прыгунам - Виталию Калиниченко и Евгению Марусюку - удалось преодолеть квалификацию и попасть в топ-50 лучших. Впрочем, в следующем раунде они не пробились в топ-30.

Победителем первого раунда стал олимпийский чемпион Пекина Рей Кобаяши. В первом раунде он выполнил прыжок на 142 метра, за что получил оценку 147 баллов. Второй результат - Мариус Линдвик (Норвегия).