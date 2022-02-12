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Олимпиада-2022. Украина завершила соревнования в прыжках с трамплина: результаты

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Киев, Суббота 12 февраля 2022 15:03
Олимпиада-2022. Украина завершила соревнования в прыжках с трамплина: результаты Фото: Украина завершила соревнования в прыжках с трамплина (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинские прыгуны не вошли в топ-30 лучших по итогам первого раунда соревнования в прыжках с трамплина на Олимпиаде-2022. Украина не будет иметь представителей в финале.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на результаты соревнования.

По итогам первого соревновательного дня, украинцам удалось показать лучший результат в истории в прыжках с большого трамплина. Сразу двум украинским прыгунам - Виталию Калиниченко и Евгению Марусюку - удалось преодолеть квалификацию и попасть в топ-50 лучших. Впрочем, в следующем раунде они не пробились в топ-30.

Победителем первого раунда стал олимпийский чемпион Пекина Рей Кобаяши. В первом раунде он выполнил прыжок на 142 метра, за что получил оценку 147 баллов. Второй результат - Мариус Линдвик (Норвегия).

Напомним, биатлонист Йоханнес Бе стал чемпионом в спринте зимней Олимпиады-2022.

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