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Олімпіада-2022. Україна завершила змагання у стрибках з трампліна: результати

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Київ, Субота 12 лютого 2022 15:03
Олімпіада-2022. Україна завершила змагання у стрибках з трампліна: результати Фото: Україна завершила змагання у стрибках з трампліна (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Українські стрибуни не увійшли у топ-30 найкращих за підсумками першого раунду змагання у стрибках з трампліна на Олімпіаді-2022. Україна не матиме представників у фіналі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результати змагання.

За підсумками першого змагального дня українцям вдалося показати найкращий результат в історії у стрибках з великого трампліна. Одразу два українським стрибунам - Віталію Калініченку та Євгену Марусюку - вдалося подолати кваліфікацію та потрапити у топ-50 найкращих. Втім, у наступному раунді вони не пробились у топ-30.

Переможцем першого раунду став олімпійський чемпіон Пекіна Рьою Кобаяші. У першому раунді він виконав стрибок на 142 метри, за що отримав оцінку 147 балів. Другий результат - Маріус Ліндвік (Норвегія).

Нагадаємо, біатлоніст Йоганнес Бьо став чемпіоном у спринті зимової Олімпіади-2022.

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