Олімпіада-2022: в сноубордкросі перемогла американка
Фото: Ліндсі Джакобелліс (olympics.com)
На Олімпіаді пройшов жіночий фінал у сноубордкросі.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У фінальному заїзді взяли участь чотири спортсменки.
Вони представляли різні країни: США, Канаду, Австралію та Францію.
Найшвидше подолала дистанцію американка Ліндсі Джакобелліс. Для 36-річної спортсменки це друга медаль Олімпійських ігор в кар’єрі, першим було "срібло" в 2006 році.
Медалі в сноубордкросі завоювали:
"золото" – Ліндсі Джакобелліс (США)
"срібло" – Хлое Треспеш (Франція)
"бронза" – Меріета Одін (Канада)
Нагадаємо, що словацька гірськолижниця Петра Влхова стала олімпійською чемпіонкою в слаломі.