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Олімпіада-2022: швейцарці тріумфували в чоловічому скікросі

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Пекін, П'ятниця 18 лютого 2022 10:47
Олімпіада-2022: швейцарці тріумфували в чоловічому скікросі Фото: фінальній зіїзд зі скікросу (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпіаді закінчились чоловічі змагання зі скікросу. Олімпійське "золото" здобув швейцарець Раян Регез.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

У фінальному заїзді взяло участь чотири фрістайлісти. За перемогу змагалися швед, представник ОКР та два швейцарці.

Найкращими виявились, якраз швейцарці. Першим став Раян Регез. А друге місце посів його співвітчизник Алекс Фіва. На третій позиції фінішував спортсмен з ОКР – Сергій Ридзик.

Нагадаємо, що біатлоністка з Франції Жустін Бреза-Буше стала олімпійською чемпіонкою в мас-старті, українка Юлія Джима фінішувала в топ-10.

Додамо, що китаянка завоювала "золото" в лижному хафпайпі.

Також, можете переглянути підсумки дня 17 лютого та медальний залік.

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