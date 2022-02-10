ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Олимпиада-2022: сборная Украины из-за коронавируса не выступит в соревнованиях, где претендовала на медаль

Новина українською →
Пекин, Четверг 10 февраля 2022 10:22
Олимпиада-2022: сборная Украины из-за коронавируса не выступит в соревнованиях, где претендовала на медаль Фото: сборная Украины по фристайлу (facebook.com/Freestyle-Aerials)
Автор: Андрей Вырва

Сборная Украины по фристайлу из-за коронавируса пропустит командные соревнования по лыжной акробатике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне Спорт.

Сегодня впервые в истории на Олимпийских играх пройдут командные соревнования по лыжной акробатике, но сборная Украины отсутствует в стартовом листе.

Тренер сборной Украины по лыжной акробатике Энвер Аблаев подтвердил, что Украина упустит командный турнир.

На Олимпиаду отправились пять украинских фристайлистов: Александр Абраменко, Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк, а также Анастасия Новосад и Ольга Полюк. Которые должны выступить в командном, мужском и женском турнирах.

По информации источника, сборная Украины не будет представлена ​​в соревнованиях из-за положительных тестов на коронавирус у трех лыжных акробатов: Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.

Кроме Украины, на старт не выйдет сборная Казахстана. В стартовом листе на командный турнир всего шесть команд - Беларусь, Канада, ОКР, Швейцария, США, Китай.

В сезоне 2021/22 украинские лыжные акробаты принимали участие в двух этапах Кубка мира. И дважды завоевали бронзовые медали в составе Анастасии Новосад, Дмитрия Котовского и Александра Абраменко.

Напомним, что российская фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Олимпиада 2022 Коронавирус
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед