Олимпиада 2022: сборная Украины по биатлону потеряла капитана через коронавирус
Капитан сборной Украины по биатлону Елена Билосюк сдала положительный тест на коронавирус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное: Спорт.
Елена стала первой украинской спортсменкой, которая заболела коронавирусом в Пекине.
"Боялись этого с первого дня. Последовал "эффект домино".
Надеялись, что проскочим и будем спокойными. Сегодня заболел первый спортсмен – Елена Билосюк", – прокомментировал болезнь тренер женской сборной Урош Велепец.
Специалист добавил, что спортсменки фактически пожертвовала целым сезоном ради подготовки к Олимпиаде. Ночью у Билосюк была повышенная температура, на утро состояние улучшилось, но тест оказался положительным.
По словам Велепца, неизвестно, сможет ли Елена бежать гонки на Олимпийских играх, прежде всего речь идет о женской эстафете. До нее осталось две недели.
Также он сообщил, что у сборной Украины уже несколько дней нет массажа, потому что у физиотерапевта команды тоже коронавирус.
Напомним, что ранее мужская сборная Украины по биатлону потеряла тренеров из-за коронавируса.