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Сборная Украины по биатлону на Олимпиаде лишилась одного тренера: что произошло

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Пекин, Воскресенье 30 января 2022 09:50
Сборная Украины по биатлону на Олимпиаде лишилась одного тренера: что произошло Фото: сборная Украины по биатлону на Олимпиаде осталась лишилась одного тренера (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Один из тренеров мужской сборной по биатлону на Олимпиаде в Пекине заболел коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на biathlon.com.ua.

В результате чего команда осталась без одного тренера. Сейчас с украинцами остается работать другой тренер - Сергей Кравченко.

"К сожалению, еще один наставник сборной Украины сегодня попал в условия самоизоляции во время подготовки к Олимпийским Играм в Пекине. Помощник Уроша Велепеца в мужской сборной Игорь Ященко сдал положительный тест и в ближайшее время не сможет руководить подготовкой команды", - говорится в сообщении.

Отмечено, что согласно антиковидным правилам, все аккредитованные на Олимпиаде лица проходят ежедневные тесты на наличие коронавируса.

"Все спортсмены сборной Украины пока сдавали негативные тесты и продолжают тренировки без ограничений", - добавляют в сообщении.

Напомним, 24 января организационный комитет заявил, что среди членов делегаций на Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине зафиксировано первый случай коронавируса.

Добавим, в сборной Норвегии по лыжным гонкам произошла вспышка коронавируса.

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