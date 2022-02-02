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Олімпіада 2022: збірна України з біатлону втратила капітана через коронавірус

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Пекін, Середа 02 лютого 2022 10:55
Олімпіада 2022: збірна України з біатлону втратила капітана через коронавірус Фото: Олена Білосюк (facebook.com/pidhrushna)
Автор: Андрій Вирва

Капітан збірної України з біатлону Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Суспільне:Спорт.

Олена стала першою українською спортсменкою, яка захворіла коронавірусом в Пекіні.

"Боялися цього з першого дня. Пішов “ефект доміно”.

Сподівалися, що проскочимо і будемо спокійними. Сьогодні захворів перший спортсмен – Олена Білосюк", – прокоментував хворобу тренер жіночої збірної Урош Велепець.

Фахівець додав, що спортсменка фактично пожертвувала цілим сезоном заради підготовки до Олімпіади. Вночі в Білосюк була підвищена температура, на ранок стан покращився, але тест виявився позитивним.

За словами Велепця, невідомо, чи зможе Олена бігти гонки на Олімпійських іграх, передусім ідеться про жіночу естафету. До неї залишилося два тижні.

Також він повідомив, що в збірній України вже кілька днів немає масажу, бо у фізіотерапевта команди теж коронавірус.

Нагадаємо, що раніше чоловіча збірна України з біатлону втратила тренерів через коронавірус.

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