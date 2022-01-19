Олімпіада-2022 у Пекіні. Які види спорту представлені на зимових іграх

Цього року на зимовій Олімпіаді-2022 в Пекіні пройдуть змагання у 15 дисциплінах. Зокрема, до вже звичних змагань, Міжнародний олімпійський комітет додав сім нових.

Детально про те які саме види спорту будуть представлені на зимових іграх - в матеріалі РБК-Україна.

Очікується, що у лютому на Олімпіаді понад 2 892 спортсмени з 95 країн світу візьмуть участь у змаганнях з 15 дисциплін, де буде розіграно 109 комплектів медалей.

Нові змагання

Так, Міжнародний олімпійський комітет цього року додав такі змагання:

жіночі одиночні змагання з бобслею,

чоловічі змагання з фристайлу у дисципліні біг-ейр,

жіночі змагання з фристайлу у дисципліні біг-ейр,

змішана естафета у шорт-треку,

змішані командні змагання з фристайлу в акробатиці,

стрибки на лижах з трампліна,

сноуборд-крос.

Види спорту

Бобслей

Комплекти медалей - 4

Бобслей - один із класичних зимових олімпійських видів спорту, цьогоріч на Олімпіаді буде вперше розіграно чотири комплекти нагород. Він передбачає швидкий спуск з гір по спеціально обладнаних льодових трасах на керованих санях - бобах. Перемагає та команда, яка швидше пройде трасу

Види змагань:

двійки (чоловіки, жінки);

четвірки (чоловіки);

монобоб вперше в програмі Олімпіади (жінки).

Біатлон

Комплекти медалей - 11

Біатлон - зимовий вид спорту, в якому спортсмени одночасно сперечаються на швидкість та влучність. Найсильнішого визначають в перегонах: чим влучніше біатлоніст стріляє та якомога швидше іде на лижах по трасі, тим ймовірніше він стане переможцем. В біатлоні борються в індивідуальних та командних перегонах.

Види змагань:

спринт (чоловіки, жінки);

гонка переслідування (чоловіки, жінки);

індивідуальні перегони (чоловіки, жінки);

мас-старт (чоловіки, жінки);

естафета (чоловіки, жінки);

змішана естафета.

Гірськолижний спорт

Комплекти медалей - 11

Гірськолижний спорт - вид лижного спорту, суть якого полягає у спуску з гір на лижах розміченою спеціальними прапорцями та воротами трасі. Він включає п’ять спортивних дисциплін (видів): слалом, гігантський слалом, супергігантський слалом (супергігант), швидкісний спуск, гірськолижну комбінацію.

Види змагань:

швидкісний спуск (чоловіки, жінки);

супергігант (чоловіки, жінки);

гігантський слалом (чоловіки, жінки);

слалом (чоловіки, жінки);

комбінація (чоловіки, жінки);

командні змагання.

Керлінг

Комплекти медалей - 3

Керлінг - один з найінтелектуальніших зимових видів спорту. У змаганнях чоловічих та жіночих команд від кожної збірної у грі беруть участь по чотири особи. Гра складається з десяти періодів чи ендів. Протягом одного енду кожна команда випускає по вісім каменів - ціль поставити свій камінь якомога ближче до центру залікової зони та вибити звідти за необхідності камінь суперника.

Види змагань:

чоловічі команди;

жіночі команди;

змішані пари.

Ковзанярський спорт

Комплекти медалей - 14

Ковзанярський спорт - це вид спорту, в якому необхідно якнайшвидше на ковзанах долати певну дистанцію на льоду по замкнутому колу.

Види змагань:

500 м (чоловіки, жінки);

1000 м (чоловіки, жінки);

1500 м (чоловіки, жінки);

300 м (жінки);

5000 м (чоловіки, жінки);

10000 м (чоловіки, жінки);

мас-старт (чоловіки, жінки);

командні перегони (чоловіки, жінки).

Шорт-трек

Комплекти медалей - 9

Шорт-трек - змагання з бігу на ковзанах на хокейному майданчику. В естафетах беруть участь по чотири спортсмени від країни, які проводять зміни по ходу дистанції. У змішаній естафеті, яка в Пекіні дебютує в олімпійській програмі, кожну команду представляють двоє чоловіків та дві жінки. Цього року в шорт-треку буде розіграно рекордну кількість комплектів нагород.

Види змагань:

500 м (чоловіки, жінки);

1000 м (чоловіки, жінки);

1500 м (чоловіки, жінки);

естафета 5000 м (чоловіки, жінки);

2000 м вперше в програмі Олімпіади (змішана естафета).

Лижне двоборство

Комплекти медалей - 3

Лижне двоборство - зимовий олімпійський вид спорту, який охоплює стрибки з трампліна та лижний крос. Це єдиний вид програми змагання зимових Олімпійських ігор, в якому медалі в Пекіні розіграють тільки чоловіки.

Види змагань:

нормальний трамплін/10 км - особистий залік (чоловіки);

великий трамплін/10 км - особистий залік (чоловіки);

естафета - великий трамплін /4 по 5 км (чоловіки).

Лижні перегони

Комплекти медалей - 12

Лижні перегони - вид спорту, у якому спортсменам необхідно подолати певну дистанцію на лижах за мінімальний час. Варто зазначити, що він представлений у програмі всіх зимових Олімпіад. За кількістю комплектів нагород, що розігруються в рамках Ігор, вони поступаються тільки фристайлу і ковзанярському спорту.

Види змагань:

15 км із роздільним стартом класичним стилем (чоловіки);

індивідуальний спринт вільним стилем (чоловіки, жінки);

командний спринт класичним стилем (чоловіки, жінки);

скіатлон 15 км+15 км (чоловіки);

50 км мас-старт вільним стилем (чоловіки);

естафета 4 по 10 км (чоловіки, жінки);

10 км із роздільним стартом класичним стилем (жінки);

скіатлон 7,5 км+7,5 км (жінки);

30 км мас-старт вільним стилем (жінки).

Стрибки з трампліна

Комплекти медалей - 5

Стрибки з трампліна - являють собою змагання зі стрибків на лижах зі спеціально обладнаних трамплінів двох розмірів - нормальному та великому. Існує як самостійний вид спорту, а також як одна з дисциплін входить до програми лижного двоборства. Вони пройдуть вперше у програмі зимової Олімпіади.

Види змагань:

індивідуальний турнір на трампліні К95 (чоловіки, жінки);

індивідуальний турнір на трампліні К125 (чоловіки);

командні змагання (чоловіки);

змішані командні змагання.

Санний спорт

Комплекти медалей - 4

Санний спорт - це один із найскладніших зимових олімпійських видів. В ньому учасники змагаються у швидкісному спуску на санях спеціальними трасами.

Види змагань:

одномісні сани (чоловіки, жінки);

двомісні сани (чоловіки);

командна естафета.

Скелетон

Комплекти медалей - 2

Скелетон - передбачає спуск крижаним жолобом на санях головою вперед у положенні лежачи на животі. Вважається екстремальним і дуже видовищним видом спорту, що незмінно входив до програми п'яти останніх зимових Олімпійських ігор.

Види змагань:

серед чоловіків;

серед жінок.

Сноуборд

Комплекти медалей - 11

Сноуборд - це олімпійський зимовий вид спорту, суть якого полягає у спуску зі снігових схилів або гір на спеціальній дошці - сноуборді.

Види змагань:

слоупстайл (чоловіки, жінки);

біг-ейр (чоловіки, жінки);

борд-крос (чоловіки, жінки);

хафпайп (чоловіки, жінки);

паралельний гігантський слалом (чоловіки, жінки);

змішані командні змагання з борд-кросу - вперше у програмі Олімпіади.

Фігурне катання

Комплекти медалей - 5

Фігурне катання - зимовий вид спорту, у якому спортсмени переміщуються на ковзанах по льоду з виконанням додаткових елементів, найчастіше під музику.

Види змагань:

чоловіче одиночне змагання;

жіноче одиночне змагання;

парне катання;

командне змагання;

танці на льоду.

Фрістайл

Комплекти медалей - 13

Фрістайл - зимовий олімпійський вид спорту, загальна назва для різноманітних дисциплін, у яких лижники змагаються не тільки на швидкість проходження певної дистанції, а й у виконанні лижних трюків.

Види змагань:

могул (чоловіки, жінки);

акробатика вперше в програмі Олімпіади у змішаних змаганнях (чоловіки, жінки);

(чоловіки, жінки); скі-крос (чоловіки, жінки);

хафпайп (чоловіки, жінки);

слоупстайл (чоловіки, жінки);

біг-ейр вперше в програмі Олімпіади (чоловіки, жінки);

Хокей

Комплекти медалей - 2

Хокейний фінал завжди є однією з найочікуваніших та видовищних подій зимових Олімпійських ігор. На Іграх у Пекіні у хокеї буде розіграно два комплекти нагород - у чоловічому та жіночому турнірах.

Види змагань: