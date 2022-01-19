Олімпіада-2022 у Пекіні. Які види спорту представлені на зимових іграх
Цього року на зимовій Олімпіаді-2022 в Пекіні пройдуть змагання у 15 дисциплінах. Зокрема, до вже звичних змагань, Міжнародний олімпійський комітет додав сім нових.
Детально про те які саме види спорту будуть представлені на зимових іграх - в матеріалі РБК-Україна.
Очікується, що у лютому на Олімпіаді понад 2 892 спортсмени з 95 країн світу візьмуть участь у змаганнях з 15 дисциплін, де буде розіграно 109 комплектів медалей.
Нові змагання
Так, Міжнародний олімпійський комітет цього року додав такі змагання:
- жіночі одиночні змагання з бобслею,
- чоловічі змагання з фристайлу у дисципліні біг-ейр,
- жіночі змагання з фристайлу у дисципліні біг-ейр,
- змішана естафета у шорт-треку,
- змішані командні змагання з фристайлу в акробатиці,
- стрибки на лижах з трампліна,
- сноуборд-крос.
Види спорту
Бобслей
Комплекти медалей - 4
Бобслей - один із класичних зимових олімпійських видів спорту, цьогоріч на Олімпіаді буде вперше розіграно чотири комплекти нагород. Він передбачає швидкий спуск з гір по спеціально обладнаних льодових трасах на керованих санях - бобах. Перемагає та команда, яка швидше пройде трасу
Види змагань:
- двійки (чоловіки, жінки);
- четвірки (чоловіки);
- монобоб вперше в програмі Олімпіади (жінки).
Біатлон
Комплекти медалей - 11
Біатлон - зимовий вид спорту, в якому спортсмени одночасно сперечаються на швидкість та влучність. Найсильнішого визначають в перегонах: чим влучніше біатлоніст стріляє та якомога швидше іде на лижах по трасі, тим ймовірніше він стане переможцем. В біатлоні борються в індивідуальних та командних перегонах.
Види змагань:
- спринт (чоловіки, жінки);
- гонка переслідування (чоловіки, жінки);
- індивідуальні перегони (чоловіки, жінки);
- мас-старт (чоловіки, жінки);
- естафета (чоловіки, жінки);
- змішана естафета.
Гірськолижний спорт
Комплекти медалей - 11
Гірськолижний спорт - вид лижного спорту, суть якого полягає у спуску з гір на лижах розміченою спеціальними прапорцями та воротами трасі. Він включає п’ять спортивних дисциплін (видів): слалом, гігантський слалом, супергігантський слалом (супергігант), швидкісний спуск, гірськолижну комбінацію.
Види змагань:
- швидкісний спуск (чоловіки, жінки);
- супергігант (чоловіки, жінки);
- гігантський слалом (чоловіки, жінки);
- слалом (чоловіки, жінки);
- комбінація (чоловіки, жінки);
- командні змагання.
Керлінг
Комплекти медалей - 3
Керлінг - один з найінтелектуальніших зимових видів спорту. У змаганнях чоловічих та жіночих команд від кожної збірної у грі беруть участь по чотири особи. Гра складається з десяти періодів чи ендів. Протягом одного енду кожна команда випускає по вісім каменів - ціль поставити свій камінь якомога ближче до центру залікової зони та вибити звідти за необхідності камінь суперника.
Види змагань:
- чоловічі команди;
- жіночі команди;
- змішані пари.
Ковзанярський спорт
Комплекти медалей - 14
Ковзанярський спорт - це вид спорту, в якому необхідно якнайшвидше на ковзанах долати певну дистанцію на льоду по замкнутому колу.
Види змагань:
- 500 м (чоловіки, жінки);
- 1000 м (чоловіки, жінки);
- 1500 м (чоловіки, жінки);
- 300 м (жінки);
- 5000 м (чоловіки, жінки);
- 10000 м (чоловіки, жінки);
- мас-старт (чоловіки, жінки);
- командні перегони (чоловіки, жінки).
Шорт-трек
Комплекти медалей - 9
Шорт-трек - змагання з бігу на ковзанах на хокейному майданчику. В естафетах беруть участь по чотири спортсмени від країни, які проводять зміни по ходу дистанції. У змішаній естафеті, яка в Пекіні дебютує в олімпійській програмі, кожну команду представляють двоє чоловіків та дві жінки. Цього року в шорт-треку буде розіграно рекордну кількість комплектів нагород.
Види змагань:
- 500 м (чоловіки, жінки);
- 1000 м (чоловіки, жінки);
- 1500 м (чоловіки, жінки);
- естафета 5000 м (чоловіки, жінки);
- 2000 м вперше в програмі Олімпіади (змішана естафета).
Лижне двоборство
Комплекти медалей - 3
Лижне двоборство - зимовий олімпійський вид спорту, який охоплює стрибки з трампліна та лижний крос. Це єдиний вид програми змагання зимових Олімпійських ігор, в якому медалі в Пекіні розіграють тільки чоловіки.
Види змагань:
- нормальний трамплін/10 км - особистий залік (чоловіки);
- великий трамплін/10 км - особистий залік (чоловіки);
- естафета - великий трамплін /4 по 5 км (чоловіки).
Лижні перегони
Комплекти медалей - 12
Лижні перегони - вид спорту, у якому спортсменам необхідно подолати певну дистанцію на лижах за мінімальний час. Варто зазначити, що він представлений у програмі всіх зимових Олімпіад. За кількістю комплектів нагород, що розігруються в рамках Ігор, вони поступаються тільки фристайлу і ковзанярському спорту.
Види змагань:
- 15 км із роздільним стартом класичним стилем (чоловіки);
- індивідуальний спринт вільним стилем (чоловіки, жінки);
- командний спринт класичним стилем (чоловіки, жінки);
- скіатлон 15 км+15 км (чоловіки);
- 50 км мас-старт вільним стилем (чоловіки);
- естафета 4 по 10 км (чоловіки, жінки);
- 10 км із роздільним стартом класичним стилем (жінки);
- скіатлон 7,5 км+7,5 км (жінки);
- 30 км мас-старт вільним стилем (жінки).
Стрибки з трампліна
Комплекти медалей - 5
Стрибки з трампліна - являють собою змагання зі стрибків на лижах зі спеціально обладнаних трамплінів двох розмірів - нормальному та великому. Існує як самостійний вид спорту, а також як одна з дисциплін входить до програми лижного двоборства. Вони пройдуть вперше у програмі зимової Олімпіади.
Види змагань:
- індивідуальний турнір на трампліні К95 (чоловіки, жінки);
- індивідуальний турнір на трампліні К125 (чоловіки);
- командні змагання (чоловіки);
- змішані командні змагання.
Санний спорт
Комплекти медалей - 4
Санний спорт - це один із найскладніших зимових олімпійських видів. В ньому учасники змагаються у швидкісному спуску на санях спеціальними трасами.
Види змагань:
- одномісні сани (чоловіки, жінки);
- двомісні сани (чоловіки);
- командна естафета.
Скелетон
Комплекти медалей - 2
Скелетон - передбачає спуск крижаним жолобом на санях головою вперед у положенні лежачи на животі. Вважається екстремальним і дуже видовищним видом спорту, що незмінно входив до програми п'яти останніх зимових Олімпійських ігор.
Види змагань:
- серед чоловіків;
- серед жінок.
Сноуборд
Комплекти медалей - 11
Сноуборд - це олімпійський зимовий вид спорту, суть якого полягає у спуску зі снігових схилів або гір на спеціальній дошці - сноуборді.
Види змагань:
- слоупстайл (чоловіки, жінки);
- біг-ейр (чоловіки, жінки);
- борд-крос (чоловіки, жінки);
- хафпайп (чоловіки, жінки);
- паралельний гігантський слалом (чоловіки, жінки);
- змішані командні змагання з борд-кросу - вперше у програмі Олімпіади.
Фігурне катання
Комплекти медалей - 5
Фігурне катання - зимовий вид спорту, у якому спортсмени переміщуються на ковзанах по льоду з виконанням додаткових елементів, найчастіше під музику.
Види змагань:
- чоловіче одиночне змагання;
- жіноче одиночне змагання;
- парне катання;
- командне змагання;
- танці на льоду.
Фрістайл
Комплекти медалей - 13
Фрістайл - зимовий олімпійський вид спорту, загальна назва для різноманітних дисциплін, у яких лижники змагаються не тільки на швидкість проходження певної дистанції, а й у виконанні лижних трюків.
Види змагань:
- могул (чоловіки, жінки);
- акробатика вперше в програмі Олімпіади у змішаних змаганнях (чоловіки, жінки);
- скі-крос (чоловіки, жінки);
- хафпайп (чоловіки, жінки);
- слоупстайл (чоловіки, жінки);
- біг-ейр вперше в програмі Олімпіади (чоловіки, жінки);
Хокей
Комплекти медалей - 2
Хокейний фінал завжди є однією з найочікуваніших та видовищних подій зимових Олімпійських ігор. На Іграх у Пекіні у хокеї буде розіграно два комплекти нагород - у чоловічому та жіночому турнірах.
Види змагань:
- серед чоловіків;
- серед жінок.
Нагадаємо, Організаційний комітет зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні показав дизайн медалей, які будуть отримувати спортсмени.