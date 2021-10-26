Зимняя Олимпиада-2022. Китай показал, как будут выглядеть медали

Организационный комитет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине показал дизайн медалей, которые будут получать спортсмены. Организаторы представили дизайн медалей для Олимпийских и Паралимпийских игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Олимпиады.

Watch this video to take a closer look at our medals and understand the excitement, enthusiasm, and concept behind the medals‘design. #Beijing2022 #Olympics #medal pic.twitter.com/Zjr2t7Bq5w — Beijing 2022 (@Beijing2022) October 26, 2021

Как будут выглядеть медали Олимпиады

На лицевой стороне медалей будет выгравирован логотип пяти олимпийских колец, вокруг которого будет размещать название игр на английском языке. Также на медалях будет эмблема зимних ОИ-2022 и полное название еще и на китайском языке.

На задней части медалей будут кольца, на которых расположены 24 точки, символизирующие бескрайнее звездное небо и гармонию между человеком и природой, а также порядковый номер этих игр.

Как будут выглядеть медали Паралимпиады

Лицевая сторона медалей зимних Паралимпийских игр будет украшена логотипом Паралимпиады, а также названиями на английском (в центре) и китайском (вокруг) языках.

На заднюю часть медалей также нанесли несколько с точками. В центре разместились логотип соревнований и название на китайском языке.