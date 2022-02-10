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Олимпиада-2022: команда Германии победила в смешанной эстафете в санном спорте

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Пекин, Четверг 10 февраля 2022 16:57
Олимпиада-2022: команда Германии победила в смешанной эстафете в санном спорте Фото: сборная Германии по санному спорту (Olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх в Пекине прошли последние соревнования в санном спорте. Команды соревновались в смешанной эстафете.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В финале состязались 14 лучших команд в мире.

Сборная Украины заняла 11 место. Нашу команду представляли Юлианна Туницкая, Антон Дукач и дуэт Игоря Стахива и Андрея Лисецкого.

Победу одержали главные фавориты соревнований – команда Германии. Они выиграли все золотые награды в санном спорте.

Второй с минимальным отставанием от лидера стала австрийская сборная. Бронзу добыла в борьбе сборная Латвии.

Результаты смешанной эстафеты:

  1. Германия (Натали Гайзенбергер, Иоганнес Людвиг, Тобиас Вендль/Тобиас Арльт) – 3:03.406
  2. Австрия (Маделайне Эгле, Вольфганг Киндль, Томас Штой/Лоренц Коллер) – 3:03.486
  3. Латвия (Элиза Тирума, Кристерс Апарйодс, Мартинс Ботс/Робертс Плумэ) – 3:04.354

Напомним, что нидерландская конькобежка Схаутен с рекордом выиграла вторую золотую награду на Олимпиаде.

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