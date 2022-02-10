Олімпіада-2022: команда Німеччини перемогла в змішаній естафеті в санному спорті
Фото: збірна Німеччини з санного спорту (Olympics.com)
На Олімпійських іграх в Пекіні відбулися останні змагання в санному спорті. Команди змагалися в змішаній естафеті.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У фіналі змагалися 14 кращих команд в світі.
Збірна України посіла 11-е місце. Нашу команду представляли: Юліанна Туницька, Антон Дукач та дует Ігоря Стахіва та Андрія Лисецького.
Перемогу здобули головні фаворити змагань – команда Німеччини. Вони виграли всі золоті нагороди в санному спорті.
Другою з мінімальним відставанням від лідера стала австрійська збірна. Бронзу виборола збірна Латвії.
Результати змішаної естафети:
- Німеччина (Наталі Гайзенбергер, Йоганнес Людвіг, Тобіас Вендль/Тобіас Арльт) – 3:03.406
- Австрія (Маделайне Егле, Вольфганг Кіндль, Томас Штой/Лоренц Коллер) – 3:03.486
- Латвія (Еліза Тірума, Крістерс Апарйодс, Мартінс Ботс/Робертс Плуме) – 3:04.354
Нагадаємо, що нідерландська ковзанярка Схаутен з рекордом виграла другу золоту нагороду на Олімпіаді.