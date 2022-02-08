ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зимова Олімпіада 2022: австрійський сноубордист виграв "золото" в паралельному гігантському слаломі

Новость на русском →
Пекін, Вівторок 08 лютого 2022 13:30
Зимова Олімпіада 2022: австрійський сноубордист виграв "золото" в паралельному гігантському слаломі Фото: Бенджамін Карл (Getty Images)
Автор: Андрій Вирва

Визначились призери Олімпійських ігор в сноуборді у дисципліні паралельний гігантський слалом серед чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна.

В заїзді за бронзу брали участь італієць Роланд Фішналлер та натуралізований американець з команди ОКР Вік Вайлд. Бонзову нагороду виграв представник команди ОКР.

У фіналі змагалися австрієць Бенджамін Карл та словенець Тім Мастнак. "Золото" виграв австрійський сноубордист Бенджамін Карл. Словенець залишився зі срібною нагородою.

Нагадаємо. що визначились призери Олімпійських ігор в сноуборді у дисципліні паралельний гігантський слалом серед жінок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада Олимпиада 2022
Медальний залік України
Медальний залік України
Розклад змагань
Розклад змагань
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог