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Олимпиада 2020: украинская боксерша Лысенко выиграла бой и прошла в четвертьфинал

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Вторник 27 июля 2021 10:46
Олимпиада 2020: украинская боксерша Лысенко выиграла бой и прошла в четвертьфинал Фото: украинская боксерша Анна Лысенко прошла в четвертьфинал Олимпиады (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Украинская боксерша Анна Лысенко выиграла первый бой на Олимпийских играх-2020. Она выступает в весовой категории до 69 килограмм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.

Лысенко одержала убедительную победу и таким образом оказалась в четвертьфинале.

"Безоговорочная победа Анны Лысенко! Украинская боксерша, выступающая в весовой категории до 69 кг, единогласным решением судей - 5:0 побеждает соперницу из Марокко и выходит в 1/4 финала на Олимписйьких играх в Токио-2020", - сообщили в НОК.

Напомним, в боксе украинскую олимпийскую сборную представляют Николай Буценко (Харьковская область), Цотне Рогава (Одесская область), Ярослав Харциз (Харьковская область), Александр Хижняк (Полтавская область), Анна Лысенко (Киевская область).

Расписание соревнований на Олимпиаде - в материале РБК-Украина.

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