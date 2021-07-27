Олімпіада 2020: українська боксерка Лисенко виграла бій та пройшла до чвертьфіналу
Українська боксерка Анна Лисенко виграла перший бій на Олімпійських іграх-2020. Вона виступає у ваговій категорії до 69 кілограм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.
Лисенко здобула переконливу перемогу і таким чином опинилася в чвертьфіналі.
"Беззаперечна перемога Анни Лисенко! Українська боксерка, яка виступає у ваговій категорії до 69 кг, одностайним рішенням суддів - 5:0 перемагає суперницю з Марокко і виходить в 1/4 фіналу на Олімпісйьких іграх у Токіо-2020", - повідомили у НОК.
Нагадаємо, у боксі українську олімпійську збірну представляють Микола Буценко (Харківська область), Цотне Рогава (Одеська область), Ярослав Харциз (Харківська область), Олександр Хижняк (Полтавська область), Анна Лисенко (Київська область).
Розклад змагань на Олімпіаді - в матеріалі РБК-Україна.