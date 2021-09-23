Олигархической ветви власти в Украине больше не будет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады за одобрение законопроекта №5599 . Глава государства подчеркнул, что в Украине больше не будет олигархической ветви власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Facebook .

Глава государства напомнил, что в Украине власть разделяется на законодательную, исполнительную и судебную. "В нашем государстве на протяжении многих лет существовала олигархическая ветвь власти - групп людей, которые считали себя важнее законодателей, чиновников и судей", - уточнил он.

Зеленский поблагодарил депутатов Рады, поддержавших законопроект об олигархах, назвав голосование "правильным сигналом". Он отметил давление и шантаж, которым подверглись парламентарии при обсуждении документа.

"Больше олигархической ветви власти в Украине не будет. Законодательная, исполнительная и судебная - да. А для олигархов единственный путь - стать чистым бизнесом", - резюмировал президент.