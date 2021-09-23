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Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде, - Зеленський

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський подякував депутатам Верховної Ради за схвалення законопроєкту №5599. Глава держави підкреслив, що в Україні більше не буде олігархічної гілки влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського у Facebook.

Глава держави нагадав, що в Україні влада поділяється на законодавчу, виконавчу і судову. "У нашій державі протягом багатьох років існувала олігархічна гілка влади - груп людей, які вважали себе важливішими за законодавців, чиновників і суддів", - уточнив він.

Зеленський подякував депутатам Ради, які підтримали законопроєкт про олігархів, назвавши голосування "правильним сигналом". Він відзначив тиск і шантаж, яким піддалися парламентарії при обговоренні документа.

"Більше олігархічної гілки влади в Україні не буде. Законодавча, виконавча і судова - так. А для олігархів єдиний шлях - стати чистим бізнесом", - резюмував президент.

Зазначимо, схвалення закону про олігархів також прокоментував Секретар РНБО Олексій Данілов.

Нагадаємо, вдень 23 вересня Верховна рада прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Документ підтримали 279 депутатів.

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Володимир ЗеленськийВерховна радаЗакон про олігархів