Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував депутатам Верховної Ради за схвалення законопроєкту №5599. Глава держави підкреслив, що в Україні більше не буде олігархічної гілки влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського у Facebook.
Глава держави нагадав, що в Україні влада поділяється на законодавчу, виконавчу і судову. "У нашій державі протягом багатьох років існувала олігархічна гілка влади - груп людей, які вважали себе важливішими за законодавців, чиновників і суддів", - уточнив він.
Зеленський подякував депутатам Ради, які підтримали законопроєкт про олігархів, назвавши голосування "правильним сигналом". Він відзначив тиск і шантаж, яким піддалися парламентарії при обговоренні документа.
"Більше олігархічної гілки влади в Україні не буде. Законодавча, виконавча і судова - так. А для олігархів єдиний шлях - стати чистим бізнесом", - резюмував президент.
Зазначимо, схвалення закону про олігархів також прокоментував Секретар РНБО Олексій Данілов.
Нагадаємо, вдень 23 вересня Верховна рада прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Документ підтримали 279 депутатів.