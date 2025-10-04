Ольга Сумська похизувалася розкішним аксесуаром за 50 тисяч (фото)

Українська акторка Ольга Сумська вкотре довела, що має бездоганний смак і почуття стилю. Зірка поділилася у соцмережах фото з модного заходу, на якому постала в ефектному образі з коштовною сумкою.
Яким був образ зірки та скільки коштує аксесуар, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.
На знімку акторка позує у чорному вбранні з квітковими елементами, які надають образу ніжності й водночас урочистості.
Доповненням наряду стали елегантна рожева сумочка на довгому ланцюжку, яка гармонійно вписалася до класичного образу, та підбори з гострим носком.
Вона належить українському преміальному бренду Alexandra Tokareva, який створює аксесуари з авторською ручною вишивкою. Коштує 49 840 гривень.
Виготовлена з італійської шкіри та прикрашена ручною вишивкою з бісеру. Всередині оздоблена замшею насиченого червоного кольору.
Окрім дизайну, аксесуар вирізняється функціональністю. Він має внутрішнє відділення, у тому числі для телефону. Золотий ланцюжок додає завершеності та практичності.
Ольга вкотре довела, що навіть класичний чорний образ може засяяти по-новому, якщо доповнити його яскравим аксесуаром.
