Ольга Сумська розкрила, скільки витратила на модний бізнес молодшої доньки

Вівторок 30 вересня 2025 17:34
UA EN RU
Ольга Сумська розкрила, скільки витратила на модний бізнес молодшої доньки Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Ольга Сумська відверто розповіла, яку підтримку надала молодшій доньці Ганні Борисюк у створенні власного модного бізнесу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Сумської OBOZ.UA.

Скільки Сумська витратила на бізнес молодшої доньки

Нещодавно Ганна презентувала власний бренд спортивного одягу. Розпочати справу 23-річній дівчині допомогла її зіркова мама.

Сумська підтримала доньку фінансово. Вона сказала, що інвестувала близько кількох тисяч доларів в бізнес, але в гривнях.

"Ну, а як інакше? Хто, як не мама? У борг - ні, про це мова навіть не йшла. Це була підтримка", - розповіла акторка.

Водночас Ольга наголосила, що Ганна теж вклала власні кошти в справу.

"Але й вона свої гроші вкладала, ті, що заробляла на гастролях", - зазначила вона.

Ольга Сумська розкрила, скільки витратила на модний бізнес молодшої донькиОльга Сумська з донькою Ганною (фото: instagram.com/olgasumska)

Розповіла зірка й про реакцію тата, актора Віталія Борисюка, на створення спортивної колекції одягу.

"Чи втручався в процес? Ні, але й не заперечував", - поділилася вона.

Акторка підкреслила, що дуже пишається успіхами доньки. Вона пояснила, що дівчина активно займається спортом. Саме тому її одяг створений для комфортних занять у залі.

"Ви собі не уявляєте, які тканини відбирала! Це італійський біфлекс - у ньому не жарко, він дихає, чудово тягнеться і вбирає зайву вологу. Дуже комфортний, якісний", - пояснила вона.

За словами Ольги, її донька самостійно займалася розробкою одягу. Навіть у гастролях між виставами працювала над ескізами.

Ольга Сумська розкрила, скільки витратила на модний бізнес молодшої донькиМолодша донька Ольги Сумської (фото: instagram.com/gandzyazen)

Що відомо про бренд одягу Ганни Борисюк

Бренд спортивного одягу отримав назву Ganzen_ua. Для дівчини це глибоко особистий проєкт, який натхненний її внутрішніми переживаннями та пошуком себе.

Ганна має акторську освіту і встигла попрацювати на сцені разом із батьками, проте згодом вирішила кардинально змінити напрямок своєї діяльності.

Останніми роками вона працювала акторкою та заробляла кошти, щоб інвестувати їх у власну модну справу. Тепер зосереджена на розвитку модного бізнесу.

Ольга Сумська розкрила, скільки витратила на модний бізнес молодшої доньки Як виглядає одяг бренду Ганни Борисюк (фото: instagram.com/ganzen_ua)

