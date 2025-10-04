В міні та з каре: Полякова та Єфросиніна заінтригували модними образами (відео)
Ведуча Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова продемонстрували ефектні чорні луки, з'явившись разом у танцювальному відео, та заінтригували натяком на спільний проєкт.
Якими модними образами підкорили зірки, розповідає РБК-Україна з посиланням на відео в TikTok Єфросиніної.
Єфросиніна та Полякова показалися з каре
На кадрах Маша та Оля позують у схожих total black образах, які поєднують бунтарство та елегантність.
Єфросиніна обрала лаконічну чорну мінісукню з екошкіри, доповнивши її короткою курткою в тон та високими чоботами. Каре з рівним проділом додало луку чіткості й гостроти.
Полякова танцювала в короткій сукні з розрізом на нозі та відкритими плечима, яку доповнила чорними ботильйонами та шкіряною курткою. Співачка зробила ставку на свій фірмовий платиновий блонд і мінімалізм у деталях.
Вийшов стильний та гармонійний дует з модним тенденціям цієї осені - монохром, шкіряні фактури, каре та високі чоботи.
У підписі Єфросиніна заінтригувала спільним проєктом з подругою.
"Ой, що буде… Ні на що з Олею Поляковою не натякаємо, але знаки будуть" - зазначила вона.
На початку вересня Маша та Оля в таких образах також постали в кліпі співачки на пісню "Вкрала", а що вони готують тепер, залишається гадати.
Як відреагували в мережі
Відео зібрало тисячі вподобайок і сотні коментарів. Користувачі оцінили образи та зачіски зіркових подруг.
- "Ви точно знаєте щось про безсмертя. Я спочатку подумала що тут дівчата років по 20".
- "Я не фанатка їхньої творчості, але виглядають на всі 100".
- "Ой, а я Машу відразу не впізнала. Вогонь, так тримати".
- "Маші тут наче 20 років. Ходіть так завжди".
- Я одразу й не впізнала, хто це! Класно виглядаєте".
Нагадаємо, раніше Єфросиніна розповіла, на чому тримається її дружба з Поляковою.
