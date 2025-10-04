ua en ru
Сб, 04 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

В міні та з каре: Полякова та Єфросиніна заінтригували модними образами (відео)

Субота 04 жовтня 2025 18:45
UA EN RU
В міні та з каре: Полякова та Єфросиніна заінтригували модними образами (відео) Полякова та Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Ведуча Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова продемонстрували ефектні чорні луки, з'явившись разом у танцювальному відео, та заінтригували натяком на спільний проєкт.

Якими модними образами підкорили зірки, розповідає РБК-Україна з посиланням на відео в TikTok Єфросиніної.

Єфросиніна та Полякова показалися з каре

На кадрах Маша та Оля позують у схожих total black образах, які поєднують бунтарство та елегантність.

Єфросиніна обрала лаконічну чорну мінісукню з екошкіри, доповнивши її короткою курткою в тон та високими чоботами. Каре з рівним проділом додало луку чіткості й гостроти.

Полякова танцювала в короткій сукні з розрізом на нозі та відкритими плечима, яку доповнила чорними ботильйонами та шкіряною курткою. Співачка зробила ставку на свій фірмовий платиновий блонд і мінімалізм у деталях.

Вийшов стильний та гармонійний дует з модним тенденціям цієї осені - монохром, шкіряні фактури, каре та високі чоботи.

У підписі Єфросиніна заінтригувала спільним проєктом з подругою.

"Ой, що буде… Ні на що з Олею Поляковою не натякаємо, але знаки будуть" - зазначила вона.

@mashaefrosynina Ой, що буде.. Ні на що з Оля Полякова не натякаємо, але знаки будуть.. #машаєфросиніна #оляполякова оригінальний звук - Маша Єфросиніна

На початку вересня Маша та Оля в таких образах також постали в кліпі співачки на пісню "Вкрала", а що вони готують тепер, залишається гадати.

Як відреагували в мережі

Відео зібрало тисячі вподобайок і сотні коментарів. Користувачі оцінили образи та зачіски зіркових подруг.

  • "Ви точно знаєте щось про безсмертя. Я спочатку подумала що тут дівчата років по 20".
  • "Я не фанатка їхньої творчості, але виглядають на всі 100".
  • "Ой, а я Машу відразу не впізнала. Вогонь, так тримати".
  • "Маші тут наче 20 років. Ходіть так завжди".
  • Я одразу й не впізнала, хто це! Класно виглядаєте".

Нагадаємо, раніше Єфросиніна розповіла, на чому тримається її дружба з Поляковою.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Маша Єфросиніна Оля Полякова Новини шоу-бізнесу Модні тренди Зірки
Новини
Серед поранених - діти: все, що відомо про подвійний удар РФ по потягах у Шостці
Серед поранених - діти: все, що відомо про подвійний удар РФ по потягах у Шостці
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим