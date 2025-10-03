Як виглядає наймодніша куртка на холодну осінь: приклад від Джамали

Джамала продемонструвала, що стьобана куртка може бути не тільки практичним, а й стильним елементом повсякденного гардероба. Вона показала два абсолютно різні за настроєм образи, довівши, що один і той самий верхній одяг легко інтегрується як у спортивний, так і в більш жіночний лук.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал It's me, Jamala.

Образ 1: спортивний шик на підборах

Цей образ - ідеальний приклад тренду "спортивний шик", де функціональність поєднується з елегантністю.

Джамала обрала стьобану куртку приглушеного сірого відтінку.

Куртка має вільний оверсайз крій, зав'язки на талії та горловині, що дає змогу регулювати силует. Штани вільного крою внизу підкреслюють розслаблений характер образу.

Акцентне взуття: головний стилістичний прийом тут - чорні ботильйони з гострим носком на високих, тонких підборах.

Різкий контраст між об'ємним, дещо "мішкуватим" верхом і витонченим взуттям створює динамічний і сміливий аутфіт. Це візуально подовжує ноги та додає образу стрункості.

Такий лук ідеально підходить для тих, хто хоче поєднувати комфорт теплого верхнього одягу з вечірньою елегантністю, наприклад, для швидких виходів або неформальних зустрічей, де потрібна родзинка.

Джамала задає тренди (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)

Образ 2: міський кежуал

Другий варіант демонструє, як носити куртку, зберігаючи її утилітарний і практичний характер.

Та ж сама стьобана куртка тут стилізована за допомогою широкого чорного ременя з великою пряжкою. Ремінь не тільки робить акцент на талії, перетворюючи оверсайз-силует на більш жіночний, а й додає образу структури.

Замість підборів Джамала обирає масивні шкіряні черевики на тракторній підошві. Це взуття ідеально гармонує з об'ємом штанів і підкреслює комфортний міський кежуал.

Образ доповнює чорний капелюх-панама в стилі мілітарі, роблячи його більш продуманим.

Цей лук - ідеальний вибір для щоденних справ, прогулянок або поїздок, де важливими є тепло, комфорт і трендовий вигляд. Він демонструє, що стьобана куртка відмінно працює в стилі спорт-кежуал.

Джамала показала модний лук (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)