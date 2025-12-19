Ольга Фреймут показала сукню з історією, якій уже 10 років
Телеведуча Ольга Фреймут, яка під час війни живе з родиною в Англії, показала в мережі особливу сукню.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Фреймут показала особливу сукню
"Цю сукню мені пошили 10 років тому для прем'єри "Інспектора". Сергій тоді очолював фан-клуб. Дякую всім шанувальникам за всі ці роки особливої підтримки", - зазначила вона в Stories.
Фреймут показала особливу сукню (скриншот)
Дизайн і деталі
Сукня виконана в класичному романтичному стилі, що підкреслює елегантність.
Фасон: це вечірня сукня довжини міді з відкритими плечима (силует "бюстьє") та акцентом на талії.
Тканина і колір: виріб має ніжний пудро-рожевий колір. Матеріал нагадує тонку органзу або шовк і має легкий благородний блиск.
Текстура: головною особливістю є горизонтальне плісе, яке нашаровується одне на одне по всій довжині спідниці та ліфа, створюючи об'ємну і витончену фактуру.
Аксесуари: на новому фото образ доповнено невеликим бежевим клатчем із золотистими заклепками, що надає сучасного вигляду 10-річній сукні.
Ольга Фреймут зараз (фото: instagram.com/freimutolia)
Хто така Оля Фреймут
Фреймут - відома українська телеведуча, яка працювала над такими проєктами, як "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" і "Голос країни. Перезавантаження".
У 2014-2015 роках вона була ведучою програми "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1".
Має трьох дітей.
Старшу доньку Злату телеведуча народила 2006 року у Великій Британії від бізнесмена Ніла Мітчелла.
Вдруге Фреймут вийшла заміж за продюсера Володимира Локотка. У 2016 році у пари народився син Валерій, а в 2017-му - дочка Євдокія.
Після початку повномасштабної війни Ольга разом із двома молодшими дітьми переїхала до Лондона, де й зараз проживає.
