Головна » Lifestyle » Мода та краса

Ольга Фреймут показала сукню з історією, якій уже 10 років

П'ятниця 19 грудня 2025 11:47
Ольга Фреймут показала сукню з історією, якій уже 10 років Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Катерина Собкова

Телеведуча Ольга Фреймут, яка під час війни живе з родиною в Англії, показала в мережі особливу сукню.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Фреймут показала особливу сукню

"Цю сукню мені пошили 10 років тому для прем'єри "Інспектора". Сергій тоді очолював фан-клуб. Дякую всім шанувальникам за всі ці роки особливої підтримки", - зазначила вона в Stories.

Ольга Фреймут показала сукню з історією, якій уже 10 роківФреймут показала особливу сукню (скриншот)

Дизайн і деталі

Сукня виконана в класичному романтичному стилі, що підкреслює елегантність.

Фасон: це вечірня сукня довжини міді з відкритими плечима (силует "бюстьє") та акцентом на талії.

Тканина і колір: виріб має ніжний пудро-рожевий колір. Матеріал нагадує тонку органзу або шовк і має легкий благородний блиск.

Текстура: головною особливістю є горизонтальне плісе, яке нашаровується одне на одне по всій довжині спідниці та ліфа, створюючи об'ємну і витончену фактуру.

Аксесуари: на новому фото образ доповнено невеликим бежевим клатчем із золотистими заклепками, що надає сучасного вигляду 10-річній сукні.

Ольга Фреймут показала сукню з історією, якій уже 10 роківОльга Фреймут зараз (фото: instagram.com/freimutolia)

Хто така Оля Фреймут

Фреймут - відома українська телеведуча, яка працювала над такими проєктами, як "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" і "Голос країни. Перезавантаження".

У 2014-2015 роках вона була ведучою програми "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1".

Має трьох дітей.

Старшу доньку Злату телеведуча народила 2006 року у Великій Британії від бізнесмена Ніла Мітчелла.

Вдруге Фреймут вийшла заміж за продюсера Володимира Локотка. У 2016 році у пари народився син Валерій, а в 2017-му - дочка Євдокія.

Після початку повномасштабної війни Ольга разом із двома молодшими дітьми переїхала до Лондона, де й зараз проживає.

