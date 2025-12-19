ua en ru
Сяйво і бахрома: Лілія Ребрик показала ідеальний образ для новорічної ночі

П'ятниця 19 грудня 2025 07:15
Сяйво і бахрома: Лілія Ребрик показала ідеальний образ для новорічної ночі Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Катерина Собкова

Українська телеведуча й акторка Лілія Ребрик напередодні Нового року 2026 показала святковий образ, у якому поєднуються елегантність, символізм і актуальні модні тренди.

Детальніше про це читайте в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Ребрик

Коротка сукня з бахромою і паєтками

Головним елементом новорічного "луку" стала приталена сукня довжини міні, повністю розшита паєтками. Завдяки поєднанню сірих і бузкових відтінків тканина створює складний мерехтливий ефект, що нагадує переливи зміїної шкіри.

Сяйво і бахрома: Лілія Ребрик показала ідеальний образ для новорічної ночіАктриса показала стильний лук (скриншот)

Саме така фактура стала ключовим акцентом образу, дозволивши відмовитися від зайвих декоративних елементів і зосередитися на фактурі матеріалу.

Сяйво і бахрома: Лілія Ребрик показала ідеальний образ для новорічної ночіЛілія Ребрик (скриншот)

Попри активне сяйво, сукня має стриманий та елегантний вигляд. Цьому сприяє продуманий крій: високий комір-стійка і довгі рукави врівноважують довжину міні та надають образу благородства.

Додаткову динаміку вбранню надає срібляста бахрома, розташована на плечах і рукавах. Під час руху вона підкреслює пластику силуету і створює святковий ефект без зайвого пафосу.

Сяйво і бахрома: Лілія Ребрик показала ідеальний образ для новорічної ночіЛук Лілії Ребрик (скриншот)

Елегантні туфлі

Взуття Лілія Ребрик підібрала в стриманій класичній стилістиці. Акторка обрала туфлі-човники на високих підборах ніжного пудро-рожевого відтінку.

Таке рішення дало змогу збалансувати блиск сукні й уникнути перевантаження темним кольором. Світлий відтінок взуття також візуально подовжує ноги та додає образу легкості.

Сяйво і бахрома: Лілія Ребрик показала ідеальний образ для новорічної ночіЛілія Ребрик задає тренди (скриншот)

Зачіска

Зачіска стала логічним продовженням загальної концепції елегантності. Лілія залишила волосся розпущеним, уклавши його в м'які голлівудські локони.

Такий вибір підкреслив жіночність образу і надав йому нотки класичного гламуру, що традиційно асоціюється з новорічними виходами.

Сяйво і бахрома: Лілія Ребрик показала ідеальний образ для новорічної ночіОльга Атанасова та Лілія Ребрик (скриншот)

Образ Лілії Ребрик демонструє, як можна поєднувати актуальні модні тенденції з символікою року, зберігаючи водночас баланс між яскравістю і вишуканістю.

Сяйво паєток, продуманий крій і стримані аксесуари зробили цей святковий лук універсальним прикладом елегантного новорічного стилю.

Сяйво і бахрома: Лілія Ребрик показала ідеальний образ для новорічної ночіРебрик задає тренди (скриншот)

Як повторити образ Лілії Ребрик

1. Ідеальна сукня

Силует: обирайте приталену сукню довжини міні з довгими рукавами та високим коміром. Такий фасон дозволяє зробити акцент на ногах, залишаючи верх образу стриманим.

Матеріал: шукайте тканини, густо розшиті дрібними паєтками (блискітками) в глибоких металічних або темних відтінках, що створюють ефект мерехтіння при штучному освітленні.

2. Динамічний декор - бахрома

Головний акцент: особливість образу Лілії - тонка срібляста бахрома, що прикрашає лінію плечей і рукава.

Ефект: це надає вбранню легкості та робить кожен ваш рух живим. Якщо ви не знайшли готову сукню, таку бахрому можна додати в ательє як окремий елемент.

3. Взуття як нейтральне доповнення

Класика: щоб не перевантажувати образ зайвим блиском, додайте лаконічні туфлі-човники на високих підборах.

Колірна гама: Світло-рожевий, бежевий або чудовий відтінок взуття допоможе візуально подовжити лінію ніг і зробить образ більш тендітним.

4. Зачіска і макіяж

Голлівудський шик: м'які, доглянуті локони надають образу жіночності та завершеності.

Акцент на обличчя: виберіть виразну помаду темного або класичного червоного відтінку і зробіть сяючий макіяж очей, щоб обличчя гармоніювало з блиском сукні.

Сяйво і бахрома: Лілія Ребрик показала ідеальний образ для новорічної ночіЛілія Ребрик показала образ на Новий рік 2026 (скриншот)

