Сяйво і бахрома: Лілія Ребрик показала ідеальний образ для новорічної ночі

Українська телеведуча й акторка Лілія Ребрик напередодні Нового року 2026 показала святковий образ, у якому поєднуються елегантність, символізм і актуальні модні тренди.

Детальніше про це читайте в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Ребрик

Коротка сукня з бахромою і паєтками

Головним елементом новорічного "луку" стала приталена сукня довжини міні, повністю розшита паєтками. Завдяки поєднанню сірих і бузкових відтінків тканина створює складний мерехтливий ефект, що нагадує переливи зміїної шкіри.

Актриса показала стильний лук (скриншот)

Саме така фактура стала ключовим акцентом образу, дозволивши відмовитися від зайвих декоративних елементів і зосередитися на фактурі матеріалу.

Лілія Ребрик (скриншот)

Попри активне сяйво, сукня має стриманий та елегантний вигляд. Цьому сприяє продуманий крій: високий комір-стійка і довгі рукави врівноважують довжину міні та надають образу благородства.

Додаткову динаміку вбранню надає срібляста бахрома, розташована на плечах і рукавах. Під час руху вона підкреслює пластику силуету і створює святковий ефект без зайвого пафосу.

Лук Лілії Ребрик (скриншот)

Елегантні туфлі

Взуття Лілія Ребрик підібрала в стриманій класичній стилістиці. Акторка обрала туфлі-човники на високих підборах ніжного пудро-рожевого відтінку.

Таке рішення дало змогу збалансувати блиск сукні й уникнути перевантаження темним кольором. Світлий відтінок взуття також візуально подовжує ноги та додає образу легкості.

Лілія Ребрик задає тренди (скриншот)

Зачіска

Зачіска стала логічним продовженням загальної концепції елегантності. Лілія залишила волосся розпущеним, уклавши його в м'які голлівудські локони.

Такий вибір підкреслив жіночність образу і надав йому нотки класичного гламуру, що традиційно асоціюється з новорічними виходами.

Ольга Атанасова та Лілія Ребрик (скриншот)

Образ Лілії Ребрик демонструє, як можна поєднувати актуальні модні тенденції з символікою року, зберігаючи водночас баланс між яскравістю і вишуканістю.

Сяйво паєток, продуманий крій і стримані аксесуари зробили цей святковий лук універсальним прикладом елегантного новорічного стилю.

Ребрик задає тренди (скриншот)

Як повторити образ Лілії Ребрик

1. Ідеальна сукня

Силует: обирайте приталену сукню довжини міні з довгими рукавами та високим коміром. Такий фасон дозволяє зробити акцент на ногах, залишаючи верх образу стриманим.

Матеріал: шукайте тканини, густо розшиті дрібними паєтками (блискітками) в глибоких металічних або темних відтінках, що створюють ефект мерехтіння при штучному освітленні.

2. Динамічний декор - бахрома

Головний акцент: особливість образу Лілії - тонка срібляста бахрома, що прикрашає лінію плечей і рукава.

Ефект: це надає вбранню легкості та робить кожен ваш рух живим. Якщо ви не знайшли готову сукню, таку бахрому можна додати в ательє як окремий елемент.

3. Взуття як нейтральне доповнення

Класика: щоб не перевантажувати образ зайвим блиском, додайте лаконічні туфлі-човники на високих підборах.

Колірна гама: Світло-рожевий, бежевий або чудовий відтінок взуття допоможе візуально подовжити лінію ніг і зробить образ більш тендітним.

4. Зачіска і макіяж

Голлівудський шик: м'які, доглянуті локони надають образу жіночності та завершеності.

Акцент на обличчя: виберіть виразну помаду темного або класичного червоного відтінку і зробіть сяючий макіяж очей, щоб обличчя гармоніювало з блиском сукні.

Лілія Ребрик показала образ на Новий рік 2026 (скриншот)