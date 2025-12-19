ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Ольга Фреймут показала платье с историей, которому уже 10 лет

Пятница 19 декабря 2025 11:47
UA EN RU
Ольга Фреймут показала платье с историей, которому уже 10 лет Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Катерина Собкова

Телеведущая Ольга Фреймут, которая во время войны живет с семьей в Англии, показала в сети особенное платье.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Фреймут показала особенное платье

"Это платье мне сшили 10 лет назад для премьеры "Инспектора". Сергей тогда возглавлял фан-клуб. Спасибо всем поклонникам за все эти годы особой поддержки", - отметила она в Stories.

Ольга Фреймут показала платье с историей, которому уже 10 летФреймут показала особенное платье (скриншот)

Дизайн и детали

Платье выполнено в классическом романтическом стиле, подчеркивающем элегантность.

Фасон: это вечернее платье длины миди с открытыми плечами (силуэт "бюстье") и акцентом на талии.

Ткань и цвет: изделие имеет нежный пудро-розовый цвет. Материал напоминает тонкую органзу или шелк и обладает легким благородным блеском.

Текстура: главной особенностью является горизонтальное плиссе, которое наслаивается друг на друга по всей длине юбки и лифа, создавая объемную и утонченную фактуру.

Аксессуары: на новом фото образ дополнен небольшим бежевым клатчем с золотистыми заклепками, что придает современному виду 10-летнее платье.

Ольга Фреймут показала платье с историей, которому уже 10 летОльга Фреймут сейчас (фото: instagram.com/freimutolia)

Кто такая Оля Фреймут

Фреймут - известная украинская телеведущая, работавшая над такими проектами, как "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" и "Голос страны. Перезагрузка".

В 2014-2015 годах она была ведущей программы "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1".

Имеет троих детей.

Старшую дочь Злату телеведущая родила в 2006 году в Великобритании от бизнесмена Нила Митчелла.

Во второй раз Фреймут вышла замуж за продюсера Владимира Локотко. В 2016 году у пары родился сын Валерий, а в 2017-м - дочь Евдокия.

После начала полномасштабной войны Ольга вместе с двумя младшими детьми переехала в Лондон, где и сейчас проживает.

Вас также может заинтересовать

  1. Лилия Ребрик показала идеальный образ для новогодней ночи
  2. Почему шуба из экомеха - тренд сезона
  3. Папа Римский попал в рейтинг Vogue.
Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине помощи на 90 миллиардов евро
Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине помощи на 90 миллиардов евро
Аналитика
"Украинцы не разделяют мнение "отдайте Донбасс и война закончится", – Антон Грушецкий, КМИС
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Украинцы не разделяют мнение "отдайте Донбасс и война закончится", – Антон Грушецкий, КМИС