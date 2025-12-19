Ольга Фреймут показала платье с историей, которому уже 10 лет
Телеведущая Ольга Фреймут, которая во время войны живет с семьей в Англии, показала в сети особенное платье.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Фреймут показала особенное платье
"Это платье мне сшили 10 лет назад для премьеры "Инспектора". Сергей тогда возглавлял фан-клуб. Спасибо всем поклонникам за все эти годы особой поддержки", - отметила она в Stories.
Фреймут показала особенное платье (скриншот)
Дизайн и детали
Платье выполнено в классическом романтическом стиле, подчеркивающем элегантность.
Фасон: это вечернее платье длины миди с открытыми плечами (силуэт "бюстье") и акцентом на талии.
Ткань и цвет: изделие имеет нежный пудро-розовый цвет. Материал напоминает тонкую органзу или шелк и обладает легким благородным блеском.
Текстура: главной особенностью является горизонтальное плиссе, которое наслаивается друг на друга по всей длине юбки и лифа, создавая объемную и утонченную фактуру.
Аксессуары: на новом фото образ дополнен небольшим бежевым клатчем с золотистыми заклепками, что придает современному виду 10-летнее платье.
Ольга Фреймут сейчас (фото: instagram.com/freimutolia)
Кто такая Оля Фреймут
Фреймут - известная украинская телеведущая, работавшая над такими проектами, как "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" и "Голос страны. Перезагрузка".
В 2014-2015 годах она была ведущей программы "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1".
Имеет троих детей.
Старшую дочь Злату телеведущая родила в 2006 году в Великобритании от бизнесмена Нила Митчелла.
Во второй раз Фреймут вышла замуж за продюсера Владимира Локотко. В 2016 году у пары родился сын Валерий, а в 2017-м - дочь Евдокия.
После начала полномасштабной войны Ольга вместе с двумя младшими детьми переехала в Лондон, где и сейчас проживает.
Вас также может заинтересовать
- Лилия Ребрик показала идеальный образ для новогодней ночи
- Почему шуба из экомеха - тренд сезона
- Папа Римский попал в рейтинг Vogue.