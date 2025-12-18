ua en ru
Шуба з екохутра - тренд сезону: стильні "луки" Шаманської, Дорофєєвої та Брежнєвої

Четвер 18 грудня 2025 13:45
Шуба з екохутра - тренд сезону: стильні "луки" Шаманської, Дорофєєвої та Брежнєвої Аліна Шаманська, Надя Дорофєєва і Віра Брежнєва (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Екохутро остаточно закріпилося серед головних модних трендів сезону. Українські зірки все частіше обирають об'ємні шуби для повсякденних образів, доводячи, що стиль і комфорт можна поєднувати без зайвого пафосу.

Як носять трендові шуби співачки Віра Брежнєва і Надя Дорофєєва, а також блогерка Аліна Шаманська - читайте в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Віра Брежнєва

Співачка продемонструвала приклад так званої "невимушеної розкоші". Під час візиту до галереї Dior у Парижі Брежнєва з'явилася в об'ємній шубі з екохутра ніжного пастельно-блакитного відтінку.

Довгий пухнастий ворс, що імітує шерсть лами, створює виразний об'єм і відповідає актуальним трендам. Світлий холодний колір підкреслює вигляд артистки та освіжає образ.

Об'ємний верх Брежнєва врівноважила світлими широкими штанами вільного крою, що візуально витягують силует.

Весь "лук" побудований на пастельній монохромній гамі, що робить його гармонійним і доречним у сучасному міському середовищі.

Шуба з екохутра - тренд сезону: стильні &quot;луки&quot; Шаманської, Дорофєєвої та БрежнєвоїВіра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Аліна Шаманська

Інший підхід до тренду продемонструвала Аліна Шаманська, зробивши ставку на контраст текстур і лаконічність деталей.

В її образі ключовим елементом стала коротка шуба з густого екохутра молочного відтінку, яку вона доповнила чорними штанами зі штучної шкіри.

Такий колір традиційно асоціюється з мінімалізмом і візуально має дорогий вигляд. Короткий фасон з об'ємним коміром або капюшоном формує сучасний силует і додає образу динаміки.

Єдиний яскравий акцент - червоний манікюр, що оживляє стриману палітру. Темний низ у поєднанні зі світлим верхом допомагає зберегти баланс пропорцій і візуально робить стрункішою фігуру.

Шуба з екохутра - тренд сезону: стильні &quot;луки&quot; Шаманської, Дорофєєвої та БрежнєвоїАліна Шаманська (скриншот)

Надя Дорофєєва

Співачка Надя Дорофєєва обрала формат міського шику з елементами утилітарного стилю.

Її образ побудований на багатошаровості: темно-коричнева шуба з густим блискучим ворсом поєднується зі світлим фактурним кардиганом на блискавці.

Співачка доповнила "лук" широкими чорними штанами та масивними черевиками, що знижує формальність хутряного виробу. Окрему увагу привертають аксесуари, зокрема, шапка-біні, яка гармонійно підтримує загальну колірну гаму.

Шуба з екохутра - тренд сезону: стильні &quot;луки&quot; Шаманської, Дорофєєвої та БрежнєвоїНадя Дорофєєва (скриншот)

Усі три образи демонструють головний модний вектор сезону: шуба з екохутра перестає бути атрибутом вечірнього гардероба і стає універсальною річчю для повсякденних міських образів.

Правильні пропорції, спокійна колірна палітра і поєднання з базовими речами дають змогу інтегрувати тренд у щоденний стиль без надмірної театральності.

