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Олещук розповів про відбиття російської комбінованої атаки цієї ночі

Фото: Микола Олещук, командувач Повітряних сил України (facebook.com/kpszsu)
Автор: Володимир Костирін

Силами та засобами протиповітряної оборони при відбитті ворожої комбінованої атаки цієї ночі були збиті усі крилаті ракети російських окупантів та майже пів сотні "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Миколу Олещука.

Зазначається, що загалом противник застосував під час цієї атаки 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА "Shahed-131/136".

Особливість атаки

Олещук уточнив, що окупанти били зі стратегічної авіації Ту-95МС по об'єктах критичної інфраструктури України. Пуски ракет були здійснені бомбардувальниками з повітряного простору Саратовської області (РФ).

А  дрони-камікадзе противник запускав із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська (РФ), а також з мису Чауда в окупованому Криму.

Робота ППО

"В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях", - йдеться в заяві генерала.

Олещук додав, що відбивали повітряний напад:

  • мобільні вогневі групи Сил оборони України,
  • винищувальна авіація,
  • підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.

Комбінована атака РФ по Україні 7 червня

Раніше повідомлялося, що в Україні цієї ночі була оголошена масштабна повітряна тривога через черговий масований повітряний удар російських окупантів. 

Під час ворожої атаки "Шахедами" в Одесі пролунали вибухи. Крім того, вибухи лунали в Хмельницькій області. У регіоні під ворожий удар потрапило, зокрема, місто Старокостянтинів. Про роботу ППО повідомлялося, зокрема, у Київській області. Вже вранці начальник Київської ОВА розповів, що в регіоні через ворожий удар сталася пожежа на промисловому об'єкті, обійшлося без постраждалих.

Додамо, у Польщі заявляли, що разом зі союзниками піднімали військову авіацію на тлі цієї повітряної атаки РФ по Україні. 

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