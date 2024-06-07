Олещук рассказал об отражении российской комбинированной атаки этой ночью

Отмечается, что в общей сложности противник применил во время этой атаки 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 53 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Особенность атаки

Олещук уточнил, что оккупанты били из стратегической авиации Ту-95МС по объектам критической инфраструктуры Украины. Пуски ракет были совершены бомбардировщиками из воздушного пространства Саратовской области (РФ).

А дроны-камикадзе противник запускал из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска (РФ), а также с мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Работа ПВО

"В результате противовоздушного боя сбиты 48 ударных БпЛА и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях", - говорится в заявлении генерала.

Олещук добавил, что отражали воздушное нападение:

мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

истребительная авиация,

подразделения зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных сил.

Комбинированная атака РФ по Украине 7 июня

Ранее сообщалось, что в Украине этой ночью была объявлена ​​масштабная воздушная тревога из-за очередного массированного воздушного удара российских оккупантов.

Во время вражеской атаки "Шахедами" в Одессе раздались взрывы. Кроме того, взрывы раздавались в Хмельницкой области. В регионе под вражеский удар попал, в частности, город Староконстантинов. О работе ПВО сообщалось, в частности, в Киевской области. Уже утром начальник Киевской ОВО рассказал, что в регионе из-за вражеского удара произошел пожар на промышленном объекте, обошлось без пострадавших.

В Польше заявляли, что вместе с союзниками поднимали военную авиацию на фоне этой воздушной атаки РФ по Украине.