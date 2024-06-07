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У Хмельницькій області пролунали вибухи

П'ятниця 07 червня 2024 04:15
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У Хмельницькій області пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Хмельницькій області було чути вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Хмельницькій області було чути вибухи цієї ночі, 7 червня. Регіон перебуває під російським комбінованим повітряним ударом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Хмельницький".

Звуки вибухів у Хмельницькій області було чути близько четвертої години.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали, що декілька груп ударних безпілотників ворога наближаються до Старокостянтинова зі сходу, заходу та півдня.

Крім того, був зафіксований рух крилатої ракети окупантів в районі Шаргорода курсом на Хмельницький.

Старокостянтинів під атакою, нові вибухи

Додамо, о близько пів на п'яту ранку в Повітряних силах заявили, що друга група ракет у Хмельницькій області тримала курс на Старокостянтинів, а перша група крилатих ракет змінила напрямок, і теж летіла у бік цього міста.

"Старокостянтинів в укриття... перша група ракет наближається", - йшлося в оголошенні.

У хмельницьких пабліках писали, що в області було чути повторні вибухи.

Нічна повітряна атака

Раніше повідомлялося, що через черговий російський масований повітряний удар цієї ночі, 7 червня, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.

Так, спочатку був зафіксований запуск окупантами ударних безпілотників типу "Шахед", причому кількома групами. Під час ворожої атаки в Одесі пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо про виліт кількох бортів стратегічної авіації (Ту-95) у РФ, а згодом - про пуски крилатих ракет росамрією по території України. Додамо, у різних областях працюють сили та засоби протиповітряної оборони, зокрема у Київській області.

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Хмельницька область Війна в Україні Ракетний удар Вибухи Атака дронів
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