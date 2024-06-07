Через обстріл РФ у Київській області спалахнула пожежа на підприємстві
У Київській області через нічний російський обстріл спалахнула пожежа на промисловому об'єкті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслана Кравченка.
Зазначається, що впродовж усієї ночі ворог атакував область БпЛА і ракетами. Тривога тривала 4 години, в регіоні працювали сили ППО.
"Внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів в області. Постраждалі відсутні", - повідомив Кравченко.
Він додав, що триває ліквідація наслідків пожежі. Працюють усі оперативні служби.
У соцмережах оприлюднили відео пожежі на місці ворожого прильоту:
Нічна атака на Україну
В ніч на 7 червня російські військові запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед".
Близько півночі в Одесі пролунали вибухи.
О 2:40 в Києві та більшості областей країни було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.
Вранці також пролунали вибухи у Хмельницькій області.
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