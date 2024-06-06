В Одесі пролунали вибухи, місто під атакою "Шахедів"

В Одесі прогриміли вибухи. Місто перебуває під атакою ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Геннадія Труханова.

Також мер порадив бути уважним жителям центру міста.

"У місті чутно вибухи. Будьте у безпечних місцях", - написав він.

Нічний обстріл України

В ніч на 6 червня російські військові атакували Україну дронами типу "Шахед" і балістичними ракетами. Сили ППО збили майже усі ворожі цілі.

Також минулої ночі прогриміли вибухи поблизу Запоріжжя.

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