Ракетна атака: В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

У Києві, а також у більшості областей України, у ніч проти 7 червня оголошена повітряна тривога, зокрема через загрозу ворожих ракетних ударів. Пізніше тривога охопила усю територію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ) та карту повітряних тривог.

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - передали в столичній адміністрації.

Між тим тривога розширилася на всі північні області, і станом на зараз охопила майже всю територію країни, крім західних регіонів.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ також поінформували про фіксацію імовірних пусків ворогом крилатих ракет по території України.

У Повітряних силах також розповіли про фіксацію "Шахедів" на заході країни, зокрема курсом на Львів та Івано-Франківськ.

Близько пів на четверту ночі військові заявили, що крилата ракета фіксується в Чернігівській області (Ніжин), прямує курсом на захід. Пізніше стало відомо про проліт ракети у бік Обухова та в районі Богуслава, про ще одну крилата ракета в районі Ніжина - курсом на південний захід.

Повітряна атака РФ по Україні вночі

Зазначимо, перед цим військові попереджали про загрозу балістики, а також у повітряному просторі України досі знаходяться дрони-камікадзе типу "Шахед", які противник запустив ще ввечері напередодні, причому кількома групами.

Додамо, незадовго до опівночі у Повітряних силах заявили, що було зафіксовано виліт 4-х бортів російських стратегічних бомбардувальників Ту-95. Зараз у моніторингових групах пишуть, що авіація противника, ймовірно, здійснила пуск ракет у бік України.

Також близько опівночі в Одесі пролунали вибухи через атаку "Шахедів". Повідомлялось про роботу систем протиповітряної оборони у деяких регіонах.

Додамо, ввечері 6 червня українців попереджали про дуже високий рівень ракетної небезпеки., позаяк РФ вивела у Чорне море 3 надводних ракетоносії, які спорядженні до 24 крилатих ракет типу "Калібр".