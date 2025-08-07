"Олександрія" продала гравця за рекордну суму в історії: що відомо

Що відомо про трансфер

Контракт із новим клубом бразилець підписав до літа 2029 року, а сума угоди склала 1,8 мільйона євро плюс бонуси. Це найдорожчий трансфер в історії "Олександрії".

До цього рекордним продажем в інсторії віце-чемпіона Української Прем'єр-ліги-2024/25 був перехід Олександра Мартинюка до харківського "Металіста 1925", який, за даними порталу Transfermarkt, приніс у казну олександрійців 1,5 мільйона євро.

На третій позиції у цьому списку знаходиться грузин Давид Таргамадзе, якого продали в "Шахтар" за 1,15 мільйона євро. Він виступав на позиції атакувального півзахисника і був одним із ключових гравців клубу у свій час.

Четвертим у рейтингу став правий захисник Микита Кравченко. Його трансфер у "Полісся" порталом Transfermarkt оцінено в один мільйон євро.

Замикає топ-5 найдорожчих продажів "Олександрії" Валерій Бондаренко - центральний захисник, за якого "містянам" "гірники" заплатили 600 тис. євро.

Хто такий Хуан Безерра

Хуан Безерра приєднався до "Олександрії" у 2023 році після переходу з бразильського "Васко да Гама" та підписав контракт до 31 травня 2026 року. За "містян" він дебютував у матчі проти "Чорноморця" 22 вересня 2023-го.

За час перебування в Україні футболіст провів 38 матчів у чемпіонаті, забив 9 голів і віддав 9 результативних передач. Також він взяв участь у двох матчах Кубка України та двох поєдинках Ліги конференцій, у яких "Олександрія" програла у двоматчевому протистоянні "Партизану" з загальним рахунком 0:6.

Додамо, що "Олександрія" розпочала новий сезон УПЛ 2025/26 з поразки - команда поступилася дебютанту вищого дивізіону "Кудрівці" з рахунком 1:3. Наступний матч команда проведе 10 серпня проти "Оболоні". Початок зустрічі - о 13:00.