"Кудрівка" шокувала "Олександрію" в дебютному матчі в УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

УПЛ, 1-й тур

"Кудрівка" – "Олександрія" – 3:1

Голи: Сторчоус, 18, 53, Морозко, 37 – Яшков (автогол), 26

Вилучення: Ковалець, 76 (друга жовта), Кампуш, 87 (пряма червона)

Поєдинок двох загадок

Незважаючи на те, що у минулому сезоні "Кудрівка" грала в Першій лізі, а "Олександрія" всерйоз боролася з "Динамо" за звання чемпіона, стартовий матч колективів у новій першості очікувався, як поєдинок двох колективів- загадок.

Новачків еліти широкий загал уболівальників ще не бачив взагалі (якщо не враховувати перехідні зустрічі з "Ворсклою"), а від "срібної" "Олександрії" мало що залишилось. Влітку віце-чемпіонів залишили майже всі лідери на чолі з головним тренером Русланом Ротанем.

Новий наставник Кирило Нестеренко будує свій колектив практично з нуля. Судячи з двох матчів у Лізі конференцій з сербським "Партизаном", справа йде не так швидко, як хотілось би.

Матч з "Кудрівкою" це підтвердив.

Як пройшла гра

Новачки еліти не зніяковіли перед досвідченим суперником і вже з перших хвилин почали діяти агресивно, з високим пресингом і впевненістю в атаці.

Цей настрій дуже швидко приніс результат: 31-річний Андрій Сторчоус, який уперше у кар'єрі вийшов на поле в УПЛ, відкрив рахунок і одразу увійшов в історію клубу як автор першого гола "Кудрівки" в елітному дивізіоні.

"Олександрія" спромоглася на короткочасну відповідь. Колишній динамівець Сергій Булеца виконав класний штрафний, однак м'яч зрештою був записаний як автогол воротаря Антона Яшкова. Втім, це був лише епізод, а не перелом у грі.

Команда з Чернігівщини швидко повернула ініціативу. Ефектним ударом зі штрафного Євген Морозко знову вивів свою команду вперед. А вже після перерви Сторчоус оформив дубль, покаравши суперника за грубі помилки в обороні.

Хаос на останніх хвилинах

Замість камбеку "Олександрія" занурилася в повний хаос. Команда не витримувала ні фізично, ні емоційно. Під завісу поєдинку одразу двоє гравців "заробили" вилучення.

Спочатку Кирило Ковалець, вийшовши на заміну, швидко "назбирав" дві жовті. А наприкінці зустрічі Мігель Кампуш влаштував відверту агресію: удар ногою в обличчя суперника і ще кілька провокацій завершились прямою червоною.

Для "Кудрівки" ця перемога стала сенсаційним дебютом, який не просто вразив результатом, а й засвідчив готовність новачка нав'язувати боротьбу більш досвідченим суперникам. Натомість "Олександрія" продовжує перебувати в кризі. Знову, як і в матчі з "Партизаном", команда завершила матч у меншості та без очок.