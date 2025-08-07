"Александрия" продала игрока за рекордную сумму в истории: что известно

Что известно о трансфере

Контракт с новым клубом бразилец подписал до лета 2029 года, а сумма сделки составила 1,8 миллиона евро плюс бонусы. Это самый дорогой трансфер в истории "Александрии".

До этого рекордной продажей в истории вице-чемпиона Украинской Премьер-лиги-2024/25 был переход Александра Мартынюка в харьковский "Металлист 1925", который, по данным портала Transfermarkt, принес в казну александрийцев 1,5 миллиона евро.

На третьей позиции в этом списке находится грузин Давид Таргамадзе, которого продали в "Шахтер" за 1,15 миллиона евро. Он выступал на позиции атакующего полузащитника и был одним из ключевых игроков клуба в свое время.

Четвертым в рейтинге стал правый защитник Никита Кравченко. Его трансфер в "Полесье" порталом Transfermarkt оценен в один миллион евро.

Замыкает топ-5 самых дорогих продаж "Александрии" Валерий Бондаренко - центральный защитник, за которого "горожанам" "горняки" заплатили 600 тыс. евро.

Кто такой Хуан Безерра

Хуан Безерра присоединился к "Александрии" в 2023 году после перехода из бразильского "Васко да Гама" и подписал контракт до 31 мая 2026 года. За "горожан" он дебютировал в матче против "Черноморца" 22 сентября 2023-го.

За время пребывания в Украине футболист провел 38 матчей в чемпионате, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач. Также он принял участие в двух матчах Кубка Украины и двух поединках Лиги конференций, в которых "Александрия" проиграла в двухматчевом противостоянии "Партизану" с общим счетом 0:6.

Добавим, что "Александрия" начала новый сезон УПЛ 2025/26 с поражения - команда уступила дебютанту высшего дивизиона "Кудривке" со счетом 3:1. Следующий матч команда проведет 10 августа против "Оболони". Начало встречи - в 13:00.