Олександр Усик зустрівся з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті (фото)

Пізніше Усик неодноразово звертався до американського президента публічно. У квітні 2025 року він закликав Трампа "відкрити очі" на війну в Україні, назвавши його заяви про Україну "повною дурнею". А у червні 2025-го запросив президента особисто приїхати в Україну і нагадав, що щоночі над його будинком літають дрони та ракети.

Поза боксом Усик отримує дедалі більше визнання. Нещодавно журнал включив його до списку найвпливовіших людей світу - в одній категорії з Мессі, Роналду та зірками НБА.