"Це повна дурня": Усик емоційно звернувся до Трампа через його заяви про Україну (відео)

У відповідь на запитання щодо припущень, що Україна має поступитися частиною своїх територій заради миру, Усик категорично відкинув таку ідею.

"Це повна дурня. Слухайте. У нас багато спірних місць. Але чому Росії можна, а решті світу - ні?.. Усе, що робить Росія, увесь світ знає - це повна нісенітниця! Наш світ живе правдою. У нас є земля. Це - Україна. Добре? Живемо ось так. Чому ти забираєш мою країну? Президенте Трамп, відкрийте очі, будь ласка", - заявив Усик.

На уточнення Моргана, що саме він хоче від Трампа, боксер відповів коротко і чітко: "Будь ласка, зупиніть війну в Україні."

Усик також наголосив, що Україна не має наміру віддавати свої території.

"Це моя територія. Це територія моєї країни. Це мій народ", - сказав чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі.

"President Trump, open your eyes, please.'



Heavyweight world champion Oleksandr Usyk calls for Trump to stop the Ukraine war: 'What Russia is doing, the whole world knows is bullsh*t.'



Full interview dropping on Uncensored later this week.https://t.co/QR11ywsANx@piersmorgan pic.twitter.com/A7QDrnG5iR