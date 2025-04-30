"Це повна дурня": Усик емоційно звернувся до Трампа через його заяви про Україну (відео)
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик публічно звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом "відкрити очі" на війну в Україні.
Спортсмен зробив емоційну заяву під час інтерв’ю британському ведучому Пірсу Моргану, повідомляє РБК-Україна.
Усик звернувся до Трампа через війну в Україні
У відповідь на запитання щодо припущень, що Україна має поступитися частиною своїх територій заради миру, Усик категорично відкинув таку ідею.
"Це повна дурня. Слухайте. У нас багато спірних місць. Але чому Росії можна, а решті світу - ні?.. Усе, що робить Росія, увесь світ знає - це повна нісенітниця! Наш світ живе правдою. У нас є земля. Це - Україна. Добре? Живемо ось так. Чому ти забираєш мою країну? Президенте Трамп, відкрийте очі, будь ласка", - заявив Усик.
На уточнення Моргана, що саме він хоче від Трампа, боксер відповів коротко і чітко: "Будь ласка, зупиніть війну в Україні."
Усик також наголосив, що Україна не має наміру віддавати свої території.
"Це моя територія. Це територія моєї країни. Це мій народ", - сказав чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі.
"President Trump, open your eyes, please.'— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) April 29, 2025
Heavyweight world champion Oleksandr Usyk calls for Trump to stop the Ukraine war: 'What Russia is doing, the whole world knows is bullsh*t.'
Full interview dropping on Uncensored later this week.https://t.co/QR11ywsANx@piersmorgan pic.twitter.com/A7QDrnG5iR
Чому саме Усик звернувся до Трампа
Це звернення боксера пролунало на тлі заяв Трампа про те, що український президент нібито "готовий віддати Крим Росії", попри попередні твердження Києва про неприпустимість будь-яких територіальних поступок.
На запитання, чи справді Україна готова поступитися Кримом, Трамп відповів: "Я так думаю".
Зазначимо, що Усик з початку повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну.
Його чемпіонський пояс навіть мав стати подарунком від Зеленського Трампу під час візиту до Білого дому.
Проте, за словами Зеленського, через розбіжності в переговорах пояс залишився "на столику в кабінеті". ЗМІ згодом повідомили, що він був знайдений у приватній їдальні Трампа.
Усик, коли з ним у одному з інтерв’ю заговорили про пояс, сказав, що “всі пояси вдома".
На уточнююче запитання, чий же пояс подарував Зеленському Трамп, спортсмен відповів, що це був “спеціальний пояс".
Додамо, що інтерв’ю Усика з Пірсом Морганом вийде найближчими днями на YouTube.
Раніше ми писали, що команди Усика і Дюбуа зробили гучні заяви на першій прес-конференції перед боєм-реваншем 19 липня.