Александр Усик встретился с Дональдом Трампом в Овальном кабинете (фото)

Позже Усик неоднократно обращался к американскому президенту публично. В апреле 2025 года он призвал Трампа "открыть глаза" на войну в Украине, назвав его заявления об Украине "полной глупостью". А в июне 2025-го пригласил президента лично приехать в Украину и напомнил, что каждую ночь над его домом летают дроны и ракеты.

Вне бокса Усик получает все большее признание. Недавно журнал включил его в список самых влиятельных людей мира - в одной категории с Месси, Роналду и звездами НБА.