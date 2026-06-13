Олександр Усик зустрівся з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті (фото)

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик зустрівся з президентом США в Овальному кабінеті Білого дому у суботу, 13 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис спеціальної помічниці президента США та радниці з комунікацій Марго Мартін.

У лютому 2025 року Зеленський привіз Трампу пояс від Усика під час зустрічі у Білому домі, що з поясом сталося далі, обидва відповідали загадково . Сам боксер тоді лише зауважив: "Я знаю, що це за пояс, просто нікому нічого не можу сказати".

На фото боксер і президент потискають один одному руки. Деталі зустрічі не повідомляються.

Пізніше Усик неодноразово звертався до американського президента публічно. У квітні 2025 року він закликав Трампа "відкрити очі" на війну в Україні, назвавши його заяви про Україну "повною дурнею". А у червні 2025-го запросив президента особисто приїхати в Україну і нагадав, що щоночі над його будинком літають дрони та ракети.

Поза боксом Усик отримує дедалі більше визнання. Нещодавно журнал включив його до списку найвпливовіших людей світу - в одній категорії з Мессі, Роналду та зірками НБА.