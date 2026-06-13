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Александр Усик встретился с Дональдом Трампом в Овальном кабинете (фото)

01:38 13.06.2026 Сб
2 мин
Какое фото украинского чемпиона опубликовала советница Дональда Трампа?
aimg Екатерина Коваль
Александр Усик встретился с Дональдом Трампом в Овальном кабинете (фото) Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик встретился с президентом США в Овальном кабинете Белого дома в субботу, 13 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение специальной помощницы президента США и советницы по коммуникациям Марго Мартин.

Что известно

"Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком", - подписала снимок помощница президента США.

Александр Усик встретился с Дональдом Трампом в Овальном кабинете (фото)Фото: встреча президента США Дональда Трампа с украинским чемпионом Александром Усиком (https://x.com/MargoMartin47)

На фото боксер и президент пожимают друг другу руки. Детали встречи не сообщаются.

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В феврале 2025 года Зеленский привез Трампу пояс от Усика во время встречи в Белом доме, что с поясом произошло дальше, оба отвечали загадочно. Сам боксер тогда лишь заметил: "Я знаю, что это за пояс, просто никому ничего не могу сказать".

Позже Усик неоднократно обращался к американскому президенту публично. В апреле 2025 года он призвал Трампа "открыть глаза" на войну в Украине, назвав его заявления об Украине "полной глупостью". А в июне 2025-го пригласил президента лично приехать в Украину и напомнил, что каждую ночь над его домом летают дроны и ракеты.

Вне бокса Усик получает все большее признание. Недавно журнал включил его в список самых влиятельных людей мира - в одной категории с Месси, Роналду и звездами НБА.

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