Александр Усик встретился с Дональдом Трампом в Овальном кабинете (фото)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик встретился с президентом США в Овальном кабинете Белого дома в субботу, 13 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение специальной помощницы президента США и советницы по коммуникациям Марго Мартин.

В феврале 2025 года Зеленский привез Трампу пояс от Усика во время встречи в Белом доме, что с поясом произошло дальше, оба отвечали загадочно . Сам боксер тогда лишь заметил: "Я знаю, что это за пояс, просто никому ничего не могу сказать".

"Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком", - подписала снимок помощница президента США.

Позже Усик неоднократно обращался к американскому президенту публично. В апреле 2025 года он призвал Трампа "открыть глаза" на войну в Украине, назвав его заявления об Украине "полной глупостью". А в июне 2025-го пригласил президента лично приехать в Украину и напомнил, что каждую ночь над его домом летают дроны и ракеты.

Вне бокса Усик получает все большее признание. Недавно журнал включил его в список самых влиятельных людей мира - в одной категории с Месси, Роналду и звездами НБА.