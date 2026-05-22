Дефицит бензина в Севастополе: оккупанты ввели лимиты на продажу
С вечера 21 мая оккупированный Севастополь охватил топливный дефицит. Власти ограничили отпуск бензина до 20 литров на авто, на заправках образовались очереди, а цены пересекли отметку 100 рублей за литр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские телеграм-каналы и заявление оккупационной администрации Севастополя.
Заместитель оккупационного главы города Павел Иено объявил об ограничении продажи горючего - не более 20 литров в одну канистру или машину.
Официальное объяснение - борьба с "ажиотажным спросом". Неофициальное - чиновник озвучил сам: "Существуют определенные логистические сложности, причина которых, думаю, всем известна".
Телеграм-канал "ЧП Севастополь" зафиксировал ситуацию на заправках сетей "АТАН" и "ТЭС": на табло либо прочерки напротив отдельных марок топлива, либо цены, резко выделяющиеся на фоне привычных.
"Цены летят в космос. Сотый перевалил за 100 рублей", - констатируют авторы канала.
Оккупационный руководитель Севастополя Михаил Развожаев пытался успокоить горожан: АИ-92, АИ-95 и дизель в городе есть, но "не на всех станциях". Дизельное топливо - только по талонам. Новые поставки анонсировались на вечер 22 мая.
Напомним, топливный кризис в России имеет системный характер и углубляется под ударами украинских дронов.
18 мая Силы обороны атаковали НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово, а уже 20 мая завод остановил половину мощностей - в частности установку первичной переработки, которая обеспечивает 53% производства предприятия.
NORSI является вторым по величине производителем бензина в России.
Отдельно в ночь на 21 мая после удара дронов вспыхнул Сызранский НПЗ - более 800 километров от границы Украины.