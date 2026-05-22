ua en ru
Пт, 22 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Дефицит бензина в Севастополе: оккупанты ввели лимиты на продажу

15:51 22.05.2026 Пт
2 мин
На некоторых заправках топлива нет совсем, на других - очереди и лимит 20 литров на авто
aimg Валерия Абабина
Дефицит бензина в Севастополе: оккупанты ввели лимиты на продажу Фото: Оккупанты ограничили продажу бензина в Севастополе (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

С вечера 21 мая оккупированный Севастополь охватил топливный дефицит. Власти ограничили отпуск бензина до 20 литров на авто, на заправках образовались очереди, а цены пересекли отметку 100 рублей за литр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские телеграм-каналы и заявление оккупационной администрации Севастополя.

Читайте также: Один из крупнейших НПЗ России частично остановился после атаки дрона, - Reuters

Заместитель оккупационного главы города Павел Иено объявил об ограничении продажи горючего - не более 20 литров в одну канистру или машину.

Официальное объяснение - борьба с "ажиотажным спросом". Неофициальное - чиновник озвучил сам: "Существуют определенные логистические сложности, причина которых, думаю, всем известна".

Телеграм-канал "ЧП Севастополь" зафиксировал ситуацию на заправках сетей "АТАН" и "ТЭС": на табло либо прочерки напротив отдельных марок топлива, либо цены, резко выделяющиеся на фоне привычных.

"Цены летят в космос. Сотый перевалил за 100 рублей", - констатируют авторы канала.

Оккупационный руководитель Севастополя Михаил Развожаев пытался успокоить горожан: АИ-92, АИ-95 и дизель в городе есть, но "не на всех станциях". Дизельное топливо - только по талонам. Новые поставки анонсировались на вечер 22 мая.

Напомним, топливный кризис в России имеет системный характер и углубляется под ударами украинских дронов.

18 мая Силы обороны атаковали НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово, а уже 20 мая завод остановил половину мощностей - в частности установку первичной переработки, которая обеспечивает 53% производства предприятия.

NORSI является вторым по величине производителем бензина в России.

Отдельно в ночь на 21 мая после удара дронов вспыхнул Сызранский НПЗ - более 800 километров от границы Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Крым НПЗ Бензин
Новости
Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области
Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области
Аналитика
Наступление на Киев или "буферная зона": что задумала РФ и реальна ли угроза с Севера
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Наступление на Киев или "буферная зона": что задумала РФ и реальна ли угроза с Севера