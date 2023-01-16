В окупованому Севастополі пролунали вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію місцевих Telegram-каналів.

Водночас у мережі пишуть про те, що в місті спрацювала система протиповітряної оборони.

Гучні звуки було чутно одразу в декількох районах.

Нагадаємо, 3 січня у Джанкої в окупованому Криму було чути звуки вибухів, а в небі бачили сліди роботи ППО.

Перед цим, 2 січня, у Севастополі теж пролунали вибухи.

До слова, 30 грудня в Севастополі також лунали вибухи. У цей момент в небі над містом перебувала російська авіація, а в морі - ракетний корабель.

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