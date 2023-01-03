У Криму чути вибухи: у небі є сліди роботи ППО

У вівторок, 3 січня, у Джанкої (тимчасово окупований Крим) було чути звуки вибухів. У небі видно сліди роботи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

У Telegram-каналах також повідомляють про нібито "збиття" якоїсь "цілі".

За інформацією мешканців, над містом спрацювала система протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 29 грудня у місті Джанкой на півночі окупованого Криму пролунала серія вибухів. У мережі також повідомили про роботу російської ППО.

Також ми писали, що російські окупанти намагаються навчити мешканців тимчасово непідконтрольної Україні Криму поведінки під час повітряної тривоги на тлі частих вибухів на півострові.

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