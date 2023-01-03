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У Криму чути вибухи: у небі є сліди роботи ППО

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Крим, Вівторок 03 січня 2023 15:21
У Криму чути вибухи: у небі є сліди роботи ППО Фото: у Криму чути вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У вівторок, 3 січня, у Джанкої (тимчасово окупований Крим) було чути звуки вибухів. У небі видно сліди роботи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією мешканців, над містом спрацювала система протиповітряної оборони.

У Telegram-каналах також повідомляють про нібито "збиття" якоїсь "цілі".

Нагадаємо, 29 грудня у місті Джанкой на півночі окупованого Криму пролунала серія вибухів. У мережі також повідомили про роботу російської ППО.

Також ми писали, що російські окупанти намагаються навчити мешканців тимчасово непідконтрольної Україні Криму поведінки під час повітряної тривоги на тлі частих вибухів на півострові.

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