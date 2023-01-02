В окупованому Севастополі пролунали вибухи
У понеділок увечері, 2 січня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інформацію місцевих Telegram-каналів.
Повідомляється, що у місті працюють системи протиповітряної оборони. При цьому зазначається, що над Севастополем буцімто збили безпілотник.
Окупаційний "голова" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у Севастополі працює ППО.
"У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними над морем збито БПЛА. Усі служби працюють у штатному режимі", - написав він у Telegram.
Оновлено (21:43)
Развожаєв повідомив, що біля Севастополя в морі російські системи ППО збили другий безпілотник.
"Наші військові продовжують відбивати атаку", - додав окупант.
Нагадаємо, 30 грудня у Севастополі також прогриміли вибухи. Під час вибуху над містом у небі знаходилися російська авіація, а в морі - ракетний корабель.
Крім того, минулого тижня вибухи пролунали на російському аеродромі "Енгельс" у Саратовській області. За даними української розвідки, там було пошкоджено російські літаки і не тільки.
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