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В окупованому Севастополі пролунали вибухи

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Севастополь, Понеділок 02 січня 2023 20:58
В окупованому Севастополі пролунали вибухи Фото: В окупованому Севастополі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок увечері, 2 січня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інформацію місцевих Telegram-каналів.

Повідомляється, що у місті працюють системи протиповітряної оборони. При цьому зазначається, що над Севастополем буцімто збили безпілотник.

Окупаційний "голова" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у Севастополі працює ППО.

"У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними над морем збито БПЛА. Усі служби працюють у штатному режимі", - написав він у Telegram.

Оновлено (21:43)

Развожаєв повідомив, що біля Севастополя в морі російські системи ППО збили другий безпілотник.

"Наші військові продовжують відбивати атаку", - додав окупант.

Нагадаємо, 30 грудня у Севастополі також прогриміли вибухи. Під час вибуху над містом у небі знаходилися російська авіація, а в морі - ракетний корабель.

Крім того, минулого тижня вибухи пролунали на російському аеродромі "Енгельс" у Саратовській області. За даними української розвідки, там було пошкоджено російські літаки і не тільки.

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