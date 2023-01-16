В окупованому Севастополі пролунали вибухи
Фото: В окупованому Севастополі пролунали вибухи (місцеві Telegram-канали)
У тимчасово окупованому Севастополі ввечері 15 січня пролунала серія вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію місцевих Telegram-каналів.
Гучні звуки було чутно одразу в декількох районах.
Водночас у мережі пишуть про те, що в місті спрацювала система протиповітряної оборони.
Нагадаємо, 3 січня у Джанкої в окупованому Криму було чути звуки вибухів, а в небі бачили сліди роботи ППО.
Перед цим, 2 січня, у Севастополі теж пролунали вибухи.
До слова, 30 грудня в Севастополі також лунали вибухи. У цей момент в небі над містом перебувала російська авіація, а в морі - ракетний корабель.
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