ua ru
Пн, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В оккупированном Севастополе раздались взрывы

Новина українською →
Севастополь, Понедельник 16 января 2023 00:03
В оккупированном Севастополе раздались взрывы Фото: В оккупированном Севастополе раздались взрывы (местные Telegram-каналы)
Автор: Олег Васкив

Во временно оккупированном Севастополе вечером 15 января прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на информацию местных Telegram-каналов.

Громкие звуки были слышны сразу в нескольких районах.

В то же время в сети пишут о том, что в городе сработала система противовоздушной обороны.

Обновлено (01:01)

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над бухтой якобы сбили беспилотник.

Напомним, 3 января в Джанкое в оккупированном Крыму были слышны звуки взрывов, а в небе видели следы работы ПВО.

Перед этим, 2 января, в Севастополе тоже раздались взрывы.

К слову, 30 декабря в Севастополе также раздавались взрывы. В этот момент в небе над городом находилась российская авиация, а в море - ракетный корабль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Севастополь Крим
NEWS
Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине
Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам