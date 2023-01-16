В оккупированном Севастополе раздались взрывы
Во временно оккупированном Севастополе вечером 15 января прогремела серия взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на информацию местных Telegram-каналов.
Громкие звуки были слышны сразу в нескольких районах.
В то же время в сети пишут о том, что в городе сработала система противовоздушной обороны.
Обновлено (01:01)
Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над бухтой якобы сбили беспилотник.
Напомним, 3 января в Джанкое в оккупированном Крыму были слышны звуки взрывов, а в небе видели следы работы ПВО.
Перед этим, 2 января, в Севастополе тоже раздались взрывы.
К слову, 30 декабря в Севастополе также раздавались взрывы. В этот момент в небе над городом находилась российская авиация, а в море - ракетный корабль.
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