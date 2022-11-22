В окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи

Зазначається, що вибухи пролунали в різних районах міста, а саме біля Балки Германа, над Остряками. Місцеві мешканці повідомляють про роботу засобів ППО на мисі Фіолент та в районі Балаклави.

"Прямо зараз, Балаклава, 3 вибухи. Скло мало не повибивало вдома", - йдеться у повідомленні.

Вибухи продовжують лунати, про що повідомляють мешканці Севастополя.

Ні офіційні джерела, ні окупаційна влада поки ніяк не прокоментували ситуацію.

Обережно! У відео присутня ненормативна лексика.

Оновлено 18:32

Окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у місті працюють чергові сили ППО.

"Йде атака безпілотників. За попередньою інформацією, два БПЛА вже збиті. Усі сили та служби перебувають у бойовій готовності", - заявив гауляйтер.