У вівторок, 22 листопада, в окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи. Місцеві повідомляють, що може працювати протиповітряна оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що вибухи пролунали в різних районах міста, а саме біля Балки Германа, над Остряками. Місцеві мешканці повідомляють про роботу засобів ППО на мисі Фіолент та в районі Балаклави.
"Прямо зараз, Балаклава, 3 вибухи. Скло мало не повибивало вдома", - йдеться у повідомленні.
Вибухи продовжують лунати, про що повідомляють мешканці Севастополя.
Ні офіційні джерела, ні окупаційна влада поки ніяк не прокоментували ситуацію.
Обережно! У відео присутня ненормативна лексика.
Окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у місті працюють чергові сили ППО.
"Йде атака безпілотників. За попередньою інформацією, два БПЛА вже збиті. Усі сили та служби перебувають у бойовій готовності", - заявив гауляйтер.
Нагадаємо, що в кінці вересня в окупованому Криму пролунали гучні вибухи.
До цього 28 вересня в окупованому Криму пролунали вибухи.
Також, в окупованому Криму пролунали гучні вибухи 26 вересня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.